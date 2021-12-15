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https://tr.sputniknews.com/20211215/kendini-belediyenin-tuvaletine-kilitleyerek-bekledi-3-dizustu-bilgisayar-caldi-1051797121.html
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:35+0300
2021-12-15T15:35+0300
2021-12-15T15:54+0300
hırsızlık
türkiye
bilgisayar
bilecik
belediye
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Bilecik Belediyesi ek binasında dün saat 16.30'da bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesini takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211213/ali-kircanin-evine-hirsiz-girdi-bir-bilgisayar-iki-tablet-ve-bir-tarihi-kilic-calindi-1051726765.html
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hırsızlık, bilgisayar, bilecik, belediye
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı 15:35 15.12.2021 (güncellendi: 15:54 15.12.2021)
Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.
Bilecik Belediyesi ek binasında dün saat 16.30'da bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi.
Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs,
maskesini takarak tuvaletten çıktı.
Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.