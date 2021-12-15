https://tr.sputniknews.com/20211215/kendini-belediyenin-tuvaletine-kilitleyerek-bekledi-3-dizustu-bilgisayar-caldi-1051797121.html

Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı

Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı

Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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hırsızlık

türkiye

bilgisayar

bilecik

belediye

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Bilecik Belediyesi ek binasında dün saat 16.30'da bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesini takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.

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hırsızlık, bilgisayar, bilecik, belediye