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https://tr.sputniknews.com/20211215/kendini-belediyenin-tuvaletine-kilitleyerek-bekledi-3-dizustu-bilgisayar-caldi-1051797121.html
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:35+0300
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hırsızlık
türkiye
bilgisayar
bilecik
belediye
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Bilecik Belediyesi ek binasında dün saat 16.30'da bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesini takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211213/ali-kircanin-evine-hirsiz-girdi-bir-bilgisayar-iki-tablet-ve-bir-tarihi-kilic-calindi-1051726765.html
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hırsızlık, bilgisayar, bilecik, belediye

Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı

15:35 15.12.2021 (güncellendi: 15:54 15.12.2021)
© İHABilecik Belediyesi'nde hırsızlık
Bilecik Belediyesi'nde hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA
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Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.
Bilecik Belediyesi ek binasında dün saat 16.30'da bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi.
Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesini takarak tuvaletten çıktı.
Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.
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Ali Kırca'nın evine hırsız girdi: Bir bilgisayar, iki tablet ve bir tarihi kılıç çalındı
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