https://tr.sputniknews.com/20211215/oldukten-4-ay-sonra-evinde-cesedi-bulundu-1051773428.html

Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

Kastamonu'da Ümit Bektaş, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirtilen Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T00:01+0300

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Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı.Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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