https://tr.sputniknews.com/20211215/rusyada-kovid-19a-karsi-toplumsal-bagisiklik-yuzde-561e-ulasti-1051774656.html
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 56.1'e ulaştığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T00:33+0300
2021-12-15T00:33+0300
2021-12-15T00:33+0300
koronavirüs
rusya
tatyana golikova
koronavirüs
kovid-19
toplumsal bağışıklık
omicron
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Golikova, yaptığı açıklamada, "Rusya’da, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 56.1'e yükseldi. En iyi gösterge, yüzde 80’le Sivastopol'de. Yüzde 72'lik gösterge Çukotka Özerk Bölgesi, Tuva Cumhuriyeti, Karelya, Moskova Bölgesi, St. Petersburg ve Moskova’da kaydedildi" ifadelerini kullandı.Ülke genelinde hastalığın yüzde 7.3 oranda azaldığını bildiren Golikova, halihazırda 745 bin Rusya vatandaşının doktorların gözetimi altında bulunduğu bilgisini verdi.Omicron varyantına karşı zamanında önlem aldıklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı, "Güney Afrika’dan dönen 16 kişide Omicron tespit edildi, aralarından 11’i aşılı" dedi.Elde edilen verilerin, Omicron’un son derece bulaşıcı olduğuna işaret ettiğini söyleyen Golikova, bu nedenle kısıtlamaların sürdürülmesi ve ihtiyaca göre düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.Başbakan Yardımcısı, ülkede tescil edilen testlerin bu varyantı tespit etme kabiliyetine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/rusya-saglik-bakani-murasko-asilarin-omicrona-karsi-etkinliginin-testi-3-hafta-alir-1051735202.html
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rusya, tatyana golikova, koronavirüs, kovid-19, toplumsal bağışıklık, omicron
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 56.1'e ulaştığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Golikova, yaptığı açıklamada, "Rusya’da, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 56.1'e yükseldi. En iyi gösterge, yüzde 80’le Sivastopol'de. Yüzde 72'lik gösterge Çukotka Özerk Bölgesi, Tuva Cumhuriyeti, Karelya, Moskova Bölgesi, St. Petersburg ve Moskova’da kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Ülke genelinde hastalığın yüzde 7.3 oranda azaldığını bildiren Golikova, halihazırda 745 bin Rusya vatandaşının doktorların gözetimi altında bulunduğu bilgisini verdi.
Omicron varyantına karşı zamanında önlem aldıklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı, "Güney Afrika’dan dönen 16 kişide Omicron tespit edildi, aralarından 11’i aşılı" dedi.
Elde edilen verilerin, Omicron’un son derece bulaşıcı olduğuna işaret ettiğini söyleyen Golikova, bu nedenle kısıtlamaların sürdürülmesi ve ihtiyaca göre düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.
Başbakan Yardımcısı, ülkede tescil edilen testlerin bu varyantı tespit etme kabiliyetine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.