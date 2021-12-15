Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusyada-kovid-19a-karsi-toplumsal-bagisiklik-yuzde-561e-ulasti-1051774656.html
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 56.1'e ulaştığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T00:33+0300
2021-12-15T00:33+0300
koronavirüs
rusya
tatyana golikova
koronavirüs
kovid-19
toplumsal bağışıklık
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051243157_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_bb4e7761e564d21f719b267565a1d93e.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Golikova, yaptığı açıklamada, "Rusya’da, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 56.1'e yükseldi. En iyi gösterge, yüzde 80’le Sivastopol'de. Yüzde 72'lik gösterge Çukotka Özerk Bölgesi, Tuva Cumhuriyeti, Karelya, Moskova Bölgesi, St. Petersburg ve Moskova’da kaydedildi" ifadelerini kullandı.Ülke genelinde hastalığın yüzde 7.3 oranda azaldığını bildiren Golikova, halihazırda 745 bin Rusya vatandaşının doktorların gözetimi altında bulunduğu bilgisini verdi.Omicron varyantına karşı zamanında önlem aldıklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı, "Güney Afrika’dan dönen 16 kişide Omicron tespit edildi, aralarından 11’i aşılı" dedi.Elde edilen verilerin, Omicron’un son derece bulaşıcı olduğuna işaret ettiğini söyleyen Golikova, bu nedenle kısıtlamaların sürdürülmesi ve ihtiyaca göre düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.Başbakan Yardımcısı, ülkede tescil edilen testlerin bu varyantı tespit etme kabiliyetine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/rusya-saglik-bakani-murasko-asilarin-omicrona-karsi-etkinliginin-testi-3-hafta-alir-1051735202.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051243157_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1d80ad0e85bd1f14bbb013803b70ae3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tatyana golikova, koronavirüs, kovid-19, toplumsal bağışıklık, omicron

Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı

00:33 15.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 56.1'e ulaştığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Golikova, yaptığı açıklamada, "Rusya’da, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 56.1'e yükseldi. En iyi gösterge, yüzde 80’le Sivastopol'de. Yüzde 72'lik gösterge Çukotka Özerk Bölgesi, Tuva Cumhuriyeti, Karelya, Moskova Bölgesi, St. Petersburg ve Moskova’da kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Ülke genelinde hastalığın yüzde 7.3 oranda azaldığını bildiren Golikova, halihazırda 745 bin Rusya vatandaşının doktorların gözetimi altında bulunduğu bilgisini verdi.
Omicron varyantına karşı zamanında önlem aldıklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı, "Güney Afrika’dan dönen 16 kişide Omicron tespit edildi, aralarından 11’i aşılı" dedi.
Elde edilen verilerin, Omicron’un son derece bulaşıcı olduğuna işaret ettiğini söyleyen Golikova, bu nedenle kısıtlamaların sürdürülmesi ve ihtiyaca göre düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.
Başbakan Yardımcısı, ülkede tescil edilen testlerin bu varyantı tespit etme kabiliyetine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
KORONAVİRÜS
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
13 Aralık, 22:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:24Diyanet’ten personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili açıklama: 'Kar amacı yoktur'
01:18Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip
01:15Anadolu Efes 2 maç sonra kazandı
01:09TEM bağlantı yolunda TIR üstgeçide sıkıştı
01:01DSÖ: Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek
00:56Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir çocukların Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır
00:47Bakan Koca: Hekimliğin yüceltilmesini layık olduğu algının güçlendirilmesini amaçlıyoruz
00:43Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı: ATM’den para çekince yakalandı
00:33Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı
00:33Bitlis'te 16 kilo eroin ele geçirildi
00:32Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti: Beni annemin mezarının üstüne gömün
00:28Rusya: Karadeniz ülkeleri ortak projelerin önemini kaydetti
00:22İngiltere'de parlamentodan aşı pasaportuna onay
00:21Rusya Karadeniz Filosu yeni bir gemiyle güçlendiriliyor
00:10AB: Türkiye ile ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmaya kararlıyız
00:04'Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Rusya'nın arabulucuğu sayesinde mümkün oldu'
00:01Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu
Dünİzmir'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
DünCumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Genel Kurul'da kabul edildi
DünAliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi