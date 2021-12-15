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Ryabkov: ABD, 'Doğu Avrupa'ya asker gönderme' açıklamasıyla Kiev'deki rövanşist duyguları körüklüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Beyaz Saray'ın Doğu Avrupa'ya asker gönderilebileceği yönündeki açıklamasının Kiev'deki Rusya karşıtı fobileri ve rövanşist duyguları körüklediğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'daki durumun kötüye gitmesi durumunda ABD'nin Doğu Avrupa'ya asker gönderme seçeneği üzerinde çalışmalar yaptığını söylemişti.
Psaki'nin sözlerine yanıt veren Ryabkov, bu açıklamanın her şeyden önce Kiev'deki rövanşist duyguları körükleme, Rusya karşıtı fobileri ve kendini 'cephede' ilan eden ülkelerin yaklaşımlarını körükleme amacı taşıdığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.
Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme dalgasına yol açabileceğini, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğini söylemişti.
Psaki'nin sözlerine yanıt veren Ryabkov, bu açıklamanın her şeyden önce Kiev'deki rövanşist duyguları körükleme, Rusya karşıtı fobileri ve kendini 'cephede' ilan eden ülkelerin yaklaşımlarını körükleme amacı taşıdığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.
Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme dalgasına yol açabileceğini, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğini söylemişti.