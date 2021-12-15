https://tr.sputniknews.com/20211215/sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-12ye-yukseldi-1051781665.html
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Sahte içki can almaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 12'ye yükseldi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T09:48+0300
2021-12-15T09:48+0300
2021-12-15T09:48+0300
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Sahte içki kaynaklı son ölüm Sivas'ta gerçekleşti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş, 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti.Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/sahte-ickiden-iki-gunde-9-kisi-hayatini-kaybetti-1051747245.html
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istanbul, kahramanmaraş, sivas, sahte içki, yalova, alkol, alkol satışı
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Sahte içki can almaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 12'ye yükseldi.
Sahte içki kaynaklı son ölüm Sivas'ta gerçekleşti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş, 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti.
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.