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https://tr.sputniknews.com/20211215/thy-yarin-italyaya-yapacagi-bazi-ucak-seferlerini-iptal-etti-1051795587.html
THY yarın İtalya'ya yapacağı bazı uçak seferlerini iptal etti
THY yarın İtalya'ya yapacağı bazı uçak seferlerini iptal etti
THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:06+0300
2021-12-15T15:06+0300
2021-12-15T15:09+0300
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istanbul
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grev
uçak
iptal
havalimanı
uçak seferi
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İtalya'da yarın yapılacak hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının katılacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bu ülkeye yapacağı bazı seferleri iptal etti.Gün boyunca sürmesi planlanan grev nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/thy-omicron-varyanti-nedeniyle-ucuslarin-durduruldugu-guney-afrikadan-tahliye-seferi-gerceklestirdi-1051216224.html
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istanbul, italya, thy, grev, uçak, iptal, havalimanı, uçak seferi
THY yarın İtalya'ya yapacağı bazı uçak seferlerini iptal etti 15:06 15.12.2021 (güncellendi: 15:09 15.12.2021)
THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
İtalya'da yarın yapılacak hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının katılacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bu ülkeye yapacağı bazı seferleri iptal etti.
Gün boyunca sürmesi planlanan grev nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.