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https://tr.sputniknews.com/20211216/abdde-issizlik-maasi-basvurularinda-yukselis-1051848939.html
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında yükseliş
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında yükseliş
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada 206 bin kişi ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T23:27+0300
2021-12-16T23:27+0300
ekonomi
abd
işsizlik
abd çalışma bakanlığı
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine çıktı. Bu dönemde beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşen başvurularının 200 bin olması öngörülüyordu.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 184 binden 188 bine revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 52 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 203 bin 750 oldu ve Kasım 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 154 bin azalışla 1 milyon 845 bin olarak kaydedildi.ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.ABD'de sanayi üretimi kasımda beklenenden az arttıABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5'lik artış kaydetti. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydeden verinin, yüzde 0.7 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 1.7 artmıştı.İmalat sanayi üretimi de kasımda piyasa beklentileri dahilinde aylık yüzde 0.7 arttı. Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan imalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 1.4 artmıştı.Kapasite kullanım oranı ise kasımda 0.3 puanlık artışla yüzde 76.8'e yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 76.5 olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211216/fed-baskani-powell-varlik-alimlarimizi-azaltma-karari-aldik-1051816069.html
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abd, işsizlik, abd çalışma bakanlığı

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında yükseliş

23:27 16.12.2021
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - iş - işsizlik
ABD - iş - işsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Nam Y. Huh
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada 206 bin kişi ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine çıktı. Bu dönemde beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşen başvurularının 200 bin olması öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 184 binden 188 bine revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 52 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 203 bin 750 oldu ve Kasım 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 154 bin azalışla 1 milyon 845 bin olarak kaydedildi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

ABD'de sanayi üretimi kasımda beklenenden az arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5'lik artış kaydetti. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydeden verinin, yüzde 0.7 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 1.7 artmıştı.
İmalat sanayi üretimi de kasımda piyasa beklentileri dahilinde aylık yüzde 0.7 arttı. Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan imalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 1.4 artmıştı.
Kapasite kullanım oranı ise kasımda 0.3 puanlık artışla yüzde 76.8'e yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 76.5 olmuştu.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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