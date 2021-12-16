https://tr.sputniknews.com/20211216/beyaz-saray-turkiye-ermenistan-normallesme-surecini-memnuniyetle-karsiladi-1051817811.html

Beyaz Saray, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı

Beyaz Saray, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan ilişkileri normalleştirme sürecini memnuniyetle karşıladığı... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T04:59+0300

2021-12-16T04:59+0300

2021-12-16T05:00+0300

dünya

ermenistan

türkiye

beyaz saray

normalleşme

jake sullivan

emily horne

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını söyledi.Horne, yaptığı açıklamada, "Sullivan, dün Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere temsilci atayacağına dönük açıklamayı memnuniyetle karşıladı" ifadelerini kullandı.Dün Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacaklarını açıklamıştı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" demişti.

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ermenistan, türkiye, beyaz saray, normalleşme, jake sullivan, emily horne