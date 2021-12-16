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Beyaz Saray, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı
Beyaz Saray, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan ilişkileri normalleştirme sürecini memnuniyetle karşıladığı... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T04:59+0300
2021-12-16T05:00+0300
dünya
ermenistan
türkiye
beyaz saray
normalleşme
jake sullivan
emily horne
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını söyledi.Horne, yaptığı açıklamada, "Sullivan, dün Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere temsilci atayacağına dönük açıklamayı memnuniyetle karşıladı" ifadelerini kullandı.Dün Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacaklarını açıklamıştı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/zaharova-karlov-suikastinin-azmettiricisi-rus-turk-iliskilerini-bozmayi-basaramadi-1051805154.html
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ermenistan, türkiye, beyaz saray, normalleşme, jake sullivan, emily horne

Beyaz Saray, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı

04:59 16.12.2021 (güncellendi: 05:00 16.12.2021)
© REUTERS / Tom BrennerJake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan ilişkileri normalleştirme sürecini memnuniyetle karşıladığı duyuruldu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Horne, yaptığı açıklamada, "Sullivan, dün Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere temsilci atayacağına dönük açıklamayı memnuniyetle karşıladı" ifadelerini kullandı.
Dün Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacaklarını açıklamıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" demişti.
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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