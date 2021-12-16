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https://tr.sputniknews.com/20211216/biden-kennedynin-kizini-avustralya-buyukelciligine-aday-gosterdi-1051817673.html
Biden, Kennedy'nin kızını Avustralya Büyükelçiliğine aday gösterdi
Biden, Kennedy'nin kızını Avustralya Büyükelçiliğine aday gösterdi
ABD Başkanı Biden, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği için... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T04:38+0300
2021-12-16T04:38+0300
2021-12-16T04:38+0300
dünya
avustralya
joe biden
john f. kennedy
büyükelçi
caroline kennedy
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, yeni büyükelçi adaylarını belirledi.Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy aday gösterildi.Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.Öte yandan Caroline Kennedy'nin adaylık duyurusunun, Biden yönetiminin Kennedy suikastına ilişkin yaklaşık 1500 yeni belge yayınladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210828/kennedy-suikastinin-failine-sartli-tahliye-yolu-acildi-1048399198.html
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avustralya, joe biden, john f. kennedy, büyükelçi, caroline kennedy
Biden, Kennedy'nin kızını Avustralya Büyükelçiliğine aday gösterdi
ABD Başkanı Biden, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre
ABD Başkanı Joe Biden, yeni büyükelçi adaylarını belirledi.
Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine Kennedy'nin kızı
Caroline Kennedy aday gösterildi.
Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat
Michelle Kwan'ı aday gösterdi.
Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.
Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.
Öte yandan Caroline Kennedy'nin adaylık duyurusunun, Biden yönetiminin Kennedy suikastına ilişkin yaklaşık 1500 yeni belge yayınladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.