https://tr.sputniknews.com/20211216/birden-cok-bankanin-mobil-uygulamasina-erisilemiyor-1051831791.html

Birden çok bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor

Birden çok bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor

Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirme kararının ardından döviz kurunun hareketlenmesi ve BDDK'nın bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı sonrası birden... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:54+0300

2021-12-16T14:54+0300

2021-12-16T15:07+0300

ekonomi

banka

uygulama

bddk

merkez bankası

faiz

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Kullanıcılar, TEB ve Yapı Kredi dahil birden çok bankaya erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.Mobil uygulamalara girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı. Bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211216/bddkdan-bankalara-amacina-aykiri-kredi-talimati-1051830512.html

https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1051828629.html

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banka, uygulama, bddk, merkez bankası, faiz