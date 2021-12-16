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https://tr.sputniknews.com/20211216/birden-cok-bankanin-mobil-uygulamasina-erisilemiyor-1051831791.html
Birden çok bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor
Birden çok bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor
Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirme kararının ardından döviz kurunun hareketlenmesi ve BDDK'nın bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı sonrası birden... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:54+0300
2021-12-16T15:07+0300
ekonomi
banka
uygulama
bddk
merkez bankası
faiz
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Kullanıcılar, TEB ve Yapı Kredi dahil birden çok bankaya erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.Mobil uygulamalara girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı. Bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/bddkdan-bankalara-amacina-aykiri-kredi-talimati-1051830512.html
https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1051828629.html
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banka, uygulama, bddk, merkez bankası, faiz

Birden çok bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor

14:54 16.12.2021 (güncellendi: 15:07 16.12.2021)
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirme kararının ardından döviz kurunun hareketlenmesi ve BDDK'nın bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı sonrası birden çok bankanın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor.
Kullanıcılar, TEB ve Yapı Kredi dahil birden çok bankaya erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.
Mobil uygulamalara girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı.
Bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
EKONOMİ
BDDK'dan bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı
14:27
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
14:01
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