Birden çok bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor

Kullanıcılar, TEB ve Yapı Kredi dahil birden çok bankaya erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.Mobil uygulamalara girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı. Bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirme kararının ardından döviz kurunun hareketlenmesi ve BDDK'nın bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı sonrası birden çok bankanın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor.
Kullanıcılar, TEB ve Yapı Kredi dahil birden çok bankaya erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.
Mobil uygulamalara girmeye çalışan kullanıcılar, “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz” ve “Teknik aksaklıklar yaşıyoruz” benzeri uyarılarla karşılaştı.
Bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.