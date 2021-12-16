https://tr.sputniknews.com/20211216/duzcede-bir-dilencinin-uzerinden-11-bin-810-tl-para-cikti-1051849563.html

Düzce’de bir dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıktı

Düzce’de bir dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıktı

Düzce'de bir dilencinin üzerinde 11 bin 810 lira ele geçirildi. Dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T23:49+0300

2021-12-16T23:49+0300

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dilenci

türkiye

düzce

zabıta

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Kent merkezinde iş yerlerine girerek dilencilik yapan kişiyi takibe alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenciyi Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'nde yakaladı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre karakola götürülen dilencinin yapılan üst aramasında ele geçirilen 11 bin 810 liraya el konuldu.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, yaptığı açıklamada, dilencinin üzerinden çıkan parayı görünce şaşırdıklarını belirterek, "İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızdan dilenciliği meslek haline getiren kişilere kesinlikle para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.Dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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dilenci, düzce, zabıta