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https://tr.sputniknews.com/20211216/eski-futbolcu-sezer-ozturke-dava-acildi-32-yil-9-aya-kadar-hapsi-isteniyor-1051831071.html
Eski futbolcu Sezer Öztürk'e dava açıldı: 32 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor
Eski futbolcu Sezer Öztürk'e dava açıldı: 32 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor
Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açıp 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:40+0300
2021-12-16T14:40+0300
2021-12-16T14:42+0300
gürcistan
türkiye
hapis cezası
dava
kadın cinayetleri
sezer öztürk
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.İddianamede Sezer Öztürk'ün kavga ettiği kişinin peşinden koştuğu ve hedef gözeterek altı el ateş ettiğine yer verildi.Tutuklu yargılanan eski futbolcunun 5 ayrı suçtan 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Diğer şüpheliler Ömer Genç hakkında 28 yıl 1 aya kadar, Duran Genç için ise 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Sezer Öztürk, İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği grubun üzerine ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.Özturk, cinayetten iki ay sonra Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211127/cinayetten-aranan-eski-futbolcu-sezer-ozturk-hopada-yurtdisina-kacmaya-calisirken-yakalandi-1051210539.html
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gürcistan, hapis cezası, dava, kadın cinayetleri, sezer öztürk
Eski futbolcu Sezer Öztürk'e dava açıldı: 32 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor 14:40 16.12.2021 (güncellendi: 14:42 16.12.2021)
Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açıp 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu
Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
İddianamede Sezer Öztürk'ün
kavga ettiği kişinin peşinden koştuğu ve hedef gözeterek altı el ateş ettiğine yer verildi.
Tutuklu yargılanan eski futbolcunun 5 ayrı suçtan 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar
hapis
cezasıyla cezalandırılması
istendi.
Diğer şüpheliler Ömer Genç hakkında 28 yıl 1 aya kadar, Duran Genç için ise 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sezer Öztürk,
İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği grubun üzerine ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.
Özturk, cinayetten iki ay sonra
Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.