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Eski futbolcu Sezer Öztürk'e dava açıldı: 32 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor
Eski futbolcu Sezer Öztürk'e dava açıldı: 32 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor
Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açıp 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:40+0300
2021-12-16T14:42+0300
gürcistan
türkiye
hapis cezası
dava
kadın cinayetleri
sezer öztürk
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.İddianamede Sezer Öztürk'ün kavga ettiği kişinin peşinden koştuğu ve hedef gözeterek altı el ateş ettiğine yer verildi.Tutuklu yargılanan eski futbolcunun 5 ayrı suçtan 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Diğer şüpheliler Ömer Genç hakkında 28 yıl 1 aya kadar, Duran Genç için ise 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Sezer Öztürk, İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği grubun üzerine ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.Özturk, cinayetten iki ay sonra Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211127/cinayetten-aranan-eski-futbolcu-sezer-ozturk-hopada-yurtdisina-kacmaya-calisirken-yakalandi-1051210539.html
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gürcistan, hapis cezası, dava, kadın cinayetleri, sezer öztürk

Eski futbolcu Sezer Öztürk'e dava açıldı: 32 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor

14:40 16.12.2021 (güncellendi: 14:42 16.12.2021)
© İHAFenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcu tartıştığı kişilere ateş etti
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcu tartıştığı kişilere ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© İHA
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Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açıp 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
İddianamede Sezer Öztürk'ün kavga ettiği kişinin peşinden koştuğu ve hedef gözeterek altı el ateş ettiğine yer verildi.
Tutuklu yargılanan eski futbolcunun 5 ayrı suçtan 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Diğer şüpheliler Ömer Genç hakkında 28 yıl 1 aya kadar, Duran Genç için ise 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sezer Öztürk, İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yüzünden kavga ettiği grubun üzerine ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.
Özturk, cinayetten iki ay sonra Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcu tartıştığı kişilere ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
TÜRKİYE
Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Hopa'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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