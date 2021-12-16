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https://tr.sputniknews.com/20211216/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-geleneksel-noel-yemegini-iptal-etti-1051838568.html
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geleneksel Noel yemeğini iptal etti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geleneksel Noel yemeğini iptal etti
Birkaç ay önce eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüsün 'endişe verici' varyantı Omicron nedeniyle vaka sayısında hızlı bir artış... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T17:24+0300
2021-12-16T17:24+0300
dünya
ingiltere
noel
yemek
kraliçe 2. elizabeth
koronavirüs
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İngiltere'de hızla artan koronavirüs vaka sayıları ve Omicron varyantıyla ilgili endişeler, Kraliyet ailesinin Noel planlarını da bozdu.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle her yıl düzenlediği geleneksel Noel öncesi öğle yemeğini iptal etti. Üst düzey bir saray yetkilisi, “Kraliçe iptal kararından dolayı üzgün ama bunun doğru bir adım olduğuna inanıyor” dedi. Buckingham Sarayı ise kararla ilgili açıklama yapmadı.İngiltere basınına göre Kraliçe, ailesiyle Sandringham'da yapmayı planladığı Noel tatili konusunda da sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra karar verecek. Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, geçen nisanda 99 yaşında hayatını kaybetmişti.İngiltere'de dün yeni Kovid-19 vaka sayısı 77 bini aştı. Omicron varyantı nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısıysa 15'e ulaştı.İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, bulaşıcılık etkisi yüksek Omicron varyantı nedeniyle halka Noel'de sosyal temasa dikkat etme çağrısı yaptı. Whitty, günlük hastanede yatış sayısının, ikinci dalgadaki 4538 rakamını aşabileceğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/saglik-bakani-uyardi-ingilteredeki-omicron-vakalari-ay-sonuna-kadar-1-milyona-cikabilir-1051609889.html
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ingiltere, noel, yemek, kraliçe 2. elizabeth, koronavirüs

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geleneksel Noel yemeğini iptal etti

17:24 16.12.2021
© REUTERSİngiltere'de Onur Listesi yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde olmak üzere iki kez yayınlanıyor. Listede yer alan kişilere sene içinde düzenlenen törenle nişan takılıyor.
İngiltere'de Onur Listesi yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde olmak üzere iki kez yayınlanıyor. Listede yer alan kişilere sene içinde düzenlenen törenle nişan takılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS
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Birkaç ay önce eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüsün 'endişe verici' varyantı Omicron nedeniyle vaka sayısında hızlı bir artış yaşanması üzerine Noel yemeğini iptal etti.
İngiltere'de hızla artan koronavirüs vaka sayıları ve Omicron varyantıyla ilgili endişeler, Kraliyet ailesinin Noel planlarını da bozdu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle her yıl düzenlediği geleneksel Noel öncesi öğle yemeğini iptal etti.
Üst düzey bir saray yetkilisi, “Kraliçe iptal kararından dolayı üzgün ama bunun doğru bir adım olduğuna inanıyor” dedi. Buckingham Sarayı ise kararla ilgili açıklama yapmadı.
İngiltere basınına göre Kraliçe, ailesiyle Sandringham'da yapmayı planladığı Noel tatili konusunda da sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra karar verecek.
Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, geçen nisanda 99 yaşında hayatını kaybetmişti.
İngiltere'de dün yeni Kovid-19 vaka sayısı 77 bini aştı. Omicron varyantı nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısıysa 15'e ulaştı.
İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, bulaşıcılık etkisi yüksek Omicron varyantı nedeniyle halka Noel'de sosyal temasa dikkat etme çağrısı yaptı. Whitty, günlük hastanede yatış sayısının, ikinci dalgadaki 4538 rakamını aşabileceğini vurguladı.
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