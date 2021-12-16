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Kılık değiştirip boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kılık değiştirip boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kayseri’de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı kadını tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T19:15+0300

2021-12-16T19:15+0300

2021-12-16T19:16+0300

türkiye

kadın cinayetleri

kılık kıyafet

müebbet hapis cezası

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Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 4 Mart'ta meydana gelen olayda Ş.E. kılık değiştirerek girdiği binada 8 saat yangın merdiveninde beklemiş, binaya giren boşandığı eşi Nuran K.’yi çıkan tartışmada silahla vurarak öldürmüştü. Kaçan şahıs, Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde saklandığı bir apartmanda polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ş.E., müşteki kızları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık Ş.E., pişman olduğunu söyleyerek, heyetten beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ş.E.’ye ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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kadın cinayetleri, kılık kıyafet, müebbet hapis cezası