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Kılık değiştirip boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Kılık değiştirip boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Kayseri’de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı kadını tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T19:15+0300
2021-12-16T19:16+0300
türkiye
kadın cinayetleri
kılık kıyafet
müebbet hapis cezası
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Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 4 Mart'ta meydana gelen olayda Ş.E. kılık değiştirerek girdiği binada 8 saat yangın merdiveninde beklemiş, binaya giren boşandığı eşi Nuran K.’yi çıkan tartışmada silahla vurarak öldürmüştü. Kaçan şahıs, Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde saklandığı bir apartmanda polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ş.E., müşteki kızları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık Ş.E., pişman olduğunu söyleyerek, heyetten beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ş.E.’ye ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/doktor-kizini-gps-ile-takip-edip-olduren-babaya-agirlastirilmis-muebbet-hapis-1051840822.html
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kadın cinayetleri, kılık kıyafet, müebbet hapis cezası

Kılık değiştirip boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

19:15 16.12.2021 (güncellendi: 19:16 16.12.2021)
© İHA Kayseri'de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı eşini tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
 Kayseri'de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı eşini tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© İHA
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Kayseri’de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı kadını tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 4 Mart'ta meydana gelen olayda Ş.E. kılık değiştirerek girdiği binada 8 saat yangın merdiveninde beklemiş, binaya giren boşandığı eşi Nuran K.’yi çıkan tartışmada silahla vurarak öldürmüştü.
Kaçan şahıs, Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde saklandığı bir apartmanda polisin operasyonuyla yakalanmıştı.
Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
TÜRKİYE
Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
18:16
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ş.E., müşteki kızları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık Ş.E., pişman olduğunu söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ş.E.’ye ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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