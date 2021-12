https://tr.sputniknews.com/20211216/kremlin-guvenlik-garantisiyle-ilgili-gorusmelere-hazir-oldugumuzu-abdye-bildirdik-1051841609.html

Kremlin: Güvenlik garantisiyle ilgili görüşmelere hazır olduğumuzu ABD’ye bildirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov’un, dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’la gerçekleştirdiği görüşmede, daha... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Yuriy Uşakov'un, Sullivan’la gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’ye iletilen güvenlik garantilerine ilişkin iki taslak hakkında bilgi verdiğini belirtti.Peskov, bugünkü basın brifinginde, "Uşakov iki belgenin taslaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunlar, güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma ve sözleşme. Taslaklar dün Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatik kanallar üzerinden Amerikan tarafına iletildi. Çok önemli bir husus daha, Uşakov, bu belgelerin taslaklarıyla ilgili bir an önce görüşmeler başlatmaya hazır olduğumuzu Sullivan’a bildirdi” ifadesini kullandı.Peskov, “Alınan karara uygun olarak, farklı uzmanlarla birlikte bu görüşmeleri yürütecek olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bu görüşmeleri başlatmak için her an her bir tarafsız ülkeye uçmaya hazır” diye sözlerine ekledi.

