https://tr.sputniknews.com/20211216/yolcuya-muayenem-var-goturemem-diyen-taksiciye-para-cezasi-kesildi-3-gun-trafikten-men-edildi-1051826667.html

Yolcuya 'Muayenem var, götüremem' diyen taksiciye para cezası kesildi, 3 gün trafikten men edildi

Yolcuya 'Muayenem var, götüremem' diyen taksiciye para cezası kesildi, 3 gün trafikten men edildi

İstanbul Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye 1339 lira ceza kesildi, taksi ise 3 gün trafikten men edildi... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T13:04+0300

2021-12-16T13:04+0300

2021-12-16T13:04+0300

türkiye

esenyurt

taksici

trafikten men

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Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü taksiye binen bir yolcu, gitmek istediği yeri söyleyince, taksicinin 'aracımın muayenesi var, uzun mesafe gidemem' cevabıyla karşılaştı.Gitmesi yönünde ısrar eden yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma anlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü İ.Ş'yi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde durdurdu.3 gün trafikten men edildiBelediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye 1339 lira cezai işlem uygulandı. Taksi ise 3 gün trafikten men edildi.Ayrıca yapılan incelemede aracın 4 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211210/taksiciler-yolcuyu-yere-yatirip-tekmeledi-cevredeki-vatandaslar-izledi-1051634463.html

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esenyurt, taksici, trafikten men