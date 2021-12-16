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https://tr.sputniknews.com/20211216/yolcuya-muayenem-var-goturemem-diyen-taksiciye-para-cezasi-kesildi-3-gun-trafikten-men-edildi-1051826667.html
Yolcuya 'Muayenem var, götüremem' diyen taksiciye para cezası kesildi, 3 gün trafikten men edildi
Yolcuya 'Muayenem var, götüremem' diyen taksiciye para cezası kesildi, 3 gün trafikten men edildi
İstanbul Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye 1339 lira ceza kesildi, taksi ise 3 gün trafikten men edildi... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T13:04+0300
2021-12-16T13:04+0300
türkiye
esenyurt
taksici
trafikten men
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Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü taksiye binen bir yolcu, gitmek istediği yeri söyleyince, taksicinin 'aracımın muayenesi var, uzun mesafe gidemem' cevabıyla karşılaştı.Gitmesi yönünde ısrar eden yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma anlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü İ.Ş'yi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde durdurdu.3 gün trafikten men edildiBelediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye 1339 lira cezai işlem uygulandı. Taksi ise 3 gün trafikten men edildi.Ayrıca yapılan incelemede aracın 4 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/taksiciler-yolcuyu-yere-yatirip-tekmeledi-cevredeki-vatandaslar-izledi-1051634463.html
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esenyurt, taksici, trafikten men

Yolcuya 'Muayenem var, götüremem' diyen taksiciye para cezası kesildi, 3 gün trafikten men edildi

13:04 16.12.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye 1339 lira ceza kesildi, taksi ise 3 gün trafikten men edildi. Yapılan incelemede aracın 4 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu anlaşıldı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü taksiye binen bir yolcu, gitmek istediği yeri söyleyince, taksicinin 'aracımın muayenesi var, uzun mesafe gidemem' cevabıyla karşılaştı.
Gitmesi yönünde ısrar eden yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma anlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü İ.Ş'yi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde durdurdu.

3 gün trafikten men edildi

Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye 1339 lira cezai işlem uygulandı. Taksi ise 3 gün trafikten men edildi.
Ayrıca yapılan incelemede aracın 4 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu tespit edildi.
Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
YAŞAM
Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
10 Aralık, 10:03
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