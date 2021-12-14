https://tr.sputniknews.com/20211214/taksici-muayenem-var-goturemem-dedi-yolcu-ile-tartisti-1051749080.html

Taksici, 'Muayenem var, götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı

Taksici, 'Muayenem var, götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı

Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı. Yaşanan o tartışma... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T12:33+0300

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türkiye

istanbul

esenyurt

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tartışma

taksi

taksici

yolcu

uzun mesafe

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Taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı. "Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri" diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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istanbul, esenyurt, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tartışma, taksi, taksici, yolcu, uzun mesafe