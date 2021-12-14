https://tr.sputniknews.com/20211214/taksici-muayenem-var-goturemem-dedi-yolcu-ile-tartisti-1051749080.html
Taksici, 'Muayenem var, götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı
Taksici, 'Muayenem var, götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı
Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı. Yaşanan o tartışma... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T12:33+0300
2021-12-14T12:33+0300
2021-12-14T12:56+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
tartışma
taksi
taksici
yolcu
uzun mesafe
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Taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı. "Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri" diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/yolcusunu-otobusun-altina-iten-taksici-ben-orada-kadindan-kurtulmaya-calistim-1051488281.html
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istanbul, esenyurt, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tartışma, taksi, taksici, yolcu, uzun mesafe
Taksici, 'Muayenem var, götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı
12:33 14.12.2021 (güncellendi: 12:56 14.12.2021)
Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı. Yaşanan o tartışma anları ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi.
Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı.
"Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri" diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü.
Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.