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Antalya'da boşandığı eşinin kocasını öldürdü, öz oğlunu yaraladı
Antalya'da boşandığı eşinin kocasını öldürdü, öz oğlunu yaraladı
Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşinin evli olduğu adamı silahla vurup öldüren adam, öz oğlunu ise yaraladı. Saldırganın baltalı saldırısından eski eş... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T11:22+0300
2021-12-17T11:22+0300
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Antalya'da yaşayan Yılmaz N., boşandığı Gülbahar K.'nin evine gitti. Çıkan tartışma sonucu Yılmaz N., eski eşinin kocası Remzi Kerpiç'i ve annesiyle birlikte yaşayan oğlu F.N.'yi yanında getirdiği silahla 3 el ateş ederek vurdu. Yılmaz N.'nin eski eşine de baltayla saldırıp hafif yaraladığı, kadının ise kaçarak kurtulduğu belirlendi.Silah seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Remzi Kerpiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. F.N.'nin ise ağabeyi R.N. tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Remzi Kerpiç'in cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan saldırganın Antalya-Denizli Karayolunda yakalandığı belirtildi. Emniyete getirilen Yılmaz N'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kardeşini hastaneye götürdükten sonra olay yerine dönen R.N. ise polis aracının yanında oturup uzun süre üzerinden şoku atamadı.Görgü tanığı bir mahalle sakini üç el silah sesi duyup dışarı çıktığını belirterek "Baktığımda arabanın çalıştığını ve bir kişinin çabuk bin arabaya deyip buradan ayrıldığını gördüm. Bağırma sesleri geliyor da öncesinde silah sesi duydum, muhtemelen ev içinde yaşandı olay" dedi.
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türkiye, antalya, cinayet, eş, koca

Antalya'da boşandığı eşinin kocasını öldürdü, öz oğlunu yaraladı

11:22 17.12.2021
© İHA / MEHMET DEMİRCİAntalya'da boşandığı eşinin kocasını öldürdü, öz oğlunu yaraladı
Antalya'da boşandığı eşinin kocasını öldürdü, öz oğlunu yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© İHA / MEHMET DEMİRCİ
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Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşinin evli olduğu adamı silahla vurup öldüren adam, öz oğlunu ise yaraladı. Saldırganın baltalı saldırısından eski eş güçlükle kurtuldu.
Antalya'da yaşayan Yılmaz N., boşandığı Gülbahar K.'nin evine gitti. Çıkan tartışma sonucu Yılmaz N., eski eşinin kocası Remzi Kerpiç'i ve annesiyle birlikte yaşayan oğlu F.N.'yi yanında getirdiği silahla 3 el ateş ederek vurdu. Yılmaz N.'nin eski eşine de baltayla saldırıp hafif yaraladığı, kadının ise kaçarak kurtulduğu belirlendi.
Silah seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Remzi Kerpiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. F.N.'nin ise ağabeyi R.N. tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Remzi Kerpiç'in cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan saldırganın Antalya-Denizli Karayolunda yakalandığı belirtildi. Emniyete getirilen Yılmaz N'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kardeşini hastaneye götürdükten sonra olay yerine dönen R.N. ise polis aracının yanında oturup uzun süre üzerinden şoku atamadı.
Görgü tanığı bir mahalle sakini üç el silah sesi duyup dışarı çıktığını belirterek "Baktığımda arabanın çalıştığını ve bir kişinin çabuk bin arabaya deyip buradan ayrıldığını gördüm. Bağırma sesleri geliyor da öncesinde silah sesi duydum, muhtemelen ev içinde yaşandı olay" dedi.
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