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Denizlispor'dan açıklama: Döviz kuru nedeniyle borçlarımızı ödeyemiyoruz
Denizlispor'dan açıklama: Döviz kuru nedeniyle borçlarımızı ödeyemiyoruz
Denizlispor, döviz kurları nedeniyle borçlarını ödeyemediğini açıkladı. Açıklamada Denizlispor'un toplam borcunun 118 milyon lirayı bulduğu belirtildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T19:24+0300
2021-12-17T19:25+0300
spor
futbol
ekonomik kriz
kriz
açıklama
denizlispor
borç
siyasi kriz
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Süper Lig'den düştükten sonra kayyıma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüp, 12 Ocak 2021'de açılacak olan ara transfer döneminde transfer gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.Mevcut durumda üç yabancı dört yerli futbolcunun alacaklarını ödeyememesi sebebiyle FIFA tarafından verilen transfer gerçekleştirme yasağı olduğunu açıklayan Denizlispor yönetimi, yedi oyuncu için olan borcun 43 milyon 650 bin TL olduğunu belirtti.Kulübün toplam borcu döviz kuruyla 118 milyon lirayı bulduYönetimin yaptığı açıklamada, ara transfer dönemine kadar 15 yabancı oyuncunun daha ödemesinin tamamlanmadığı için listeye gireceği öğrenildi. Açıklamada, şu anki döviz kuru ile kulübün 22 futbolcuya olan borcunun 118 milyon lirayı geçtiği belirtildi. Denizlispor yönetimi açıklamasında, “Mevcut şartlarda ve döviz kurunun sürekli arttığı böyle bir ortamda, bu miktarda bir parayı bulup ödememiz asla mümkün değildir. Transfer tahtasının açılamaması ve transfer yapılamaması halinde yaşanacak sıkıntılardan en fazla etkilenecek futbolcular yine transfer yasağı getiren oyuncular olacaktır. Ekonomik ve sportif açıdan başarısız bir kulüpten hiçbir futbolcunun alacağını tahsil edemeyeceği bilinmelidir” denildi.Denizlispor yönetimi, transfer yasağının kaldırılması için futbolcularla tek tek görüşme yaparak transfer yasağından kurtulmaya çalışacağını söyledi.
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futbol, ekonomik kriz, kriz, açıklama, denizlispor, borç, siyasi kriz

Denizlispor'dan açıklama: Döviz kuru nedeniyle borçlarımızı ödeyemiyoruz

19:24 17.12.2021 (güncellendi: 19:25 17.12.2021)
© AADenizlispor yönetimi: Döviz kuru nedeniyle borçlarımızı ödeyemiyoruz
Denizlispor yönetimi: Döviz kuru nedeniyle borçlarımızı ödeyemiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Denizlispor, döviz kurları nedeniyle borçlarını ödeyemediğini açıkladı. Açıklamada Denizlispor'un toplam borcunun 118 milyon lirayı bulduğu belirtildi.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig'den düştükten sonra kayyıma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüp, 12 Ocak 2021'de açılacak olan ara transfer döneminde transfer gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.
Mevcut durumda üç yabancı dört yerli futbolcunun alacaklarını ödeyememesi sebebiyle FIFA tarafından verilen transfer gerçekleştirme yasağı olduğunu açıklayan Denizlispor yönetimi, yedi oyuncu için olan borcun 43 milyon 650 bin TL olduğunu belirtti.
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13 Aralık, 15:14

Kulübün toplam borcu döviz kuruyla 118 milyon lirayı buldu

Yönetimin yaptığı açıklamada, ara transfer dönemine kadar 15 yabancı oyuncunun daha ödemesinin tamamlanmadığı için listeye gireceği öğrenildi.
Açıklamada, şu anki döviz kuru ile kulübün 22 futbolcuya olan borcunun 118 milyon lirayı geçtiği belirtildi. Denizlispor yönetimi açıklamasında, “Mevcut şartlarda ve döviz kurunun sürekli arttığı böyle bir ortamda, bu miktarda bir parayı bulup ödememiz asla mümkün değildir. Transfer tahtasının açılamaması ve transfer yapılamaması halinde yaşanacak sıkıntılardan en fazla etkilenecek futbolcular yine transfer yasağı getiren oyuncular olacaktır. Ekonomik ve sportif açıdan başarısız bir kulüpten hiçbir futbolcunun alacağını tahsil edemeyeceği bilinmelidir” denildi.
Denizlispor yönetimi, transfer yasağının kaldırılması için futbolcularla tek tek görüşme yaparak transfer yasağından kurtulmaya çalışacağını söyledi.
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