Homer Simpson'ın hastane masrafları hesaplandı

Los Angeles merkezli bir firma, The Simpsons karakteri Homer Simpson gerçek hayatta yaşasaydı, hastane masraflarının ne kadar tutacağını hesapladı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

Kaza ve yaralanma üzerine uzmanlaşan hukuk grubu Downtown LA, ABD'de sağlık hizmetinin ne kadar masraflı olabileceğini göstermek için televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi The Simpsons üzerine bir araştırma yaptı. Los Angeles merkezli firma, yetişkinlere yönelik çizgi film akımının öncülerinden The Simpsons'ın sakarlığıyla tanınan başkarakteri Homer Simpson'ın hastane masraflarını hesapladı.Kayıp Rıhtım'ın The Independent'tan aktardığına göre, Homer Simpson, geçen 32 sezon ve 700’ü aşkın bölüm boyunca birçok kaza geçirdi. Downtown LA, Homer’ın yıllar boyunca geçirdiği 50 kazayı mercek altına alarak hastane masraflarının 143 milyon dolar tutacağını açıkladı.En ikonik Homer Simpson yaralanmaları arasında beyin ameliyatları, felç ve Palyaço Krusty’le beraber üçlü bypass ameliyatı yer alıyor. Homer ayrıca eşi Marge Simpson’ın talebi üzerine akıl hastanesine yatırılmış ve bir çarpışma sırasında 'çok fazla motor yağı' yuttuğu için tedavi görmüştü.Yaralanmaların maliyeti bölüm başına 10 milyon dolarDowntown LA tarafından yapılan analizde, Homer’ın yaralanmaları arasında beyinle ilgili olanların en maliyetli yaralanmalar olduğunu ve vaka başına neredeyse 1.5 milyon dolar tuttuğu ortaya konuldu. İkinci sırada ise 508 bin 904 dolarla felç gelirken, Downtown LA 'tehlikeli numaralar, kötü şans ve genel olarak kazaya geçirmeye yatkın doğanın' etkisi düşünüldüğünde, Homer’ın yaralanmalarının maliyetinin aslında 143 milyon sterlin kadar yüksek olabileceğini tespit etti. Bu da bölüm başına kabaca 10 milyon dolara denk geliyor.Downtown LA’in Homer’ın donut yeme, Duff birası içme ve kurgusal Springfield kasabasındaki nükleer santralde çalışma gibi yaşam tarzı alışkanlıklarını dikkate alıp almadığı bilinmiyor.

