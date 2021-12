https://tr.sputniknews.com/20211217/oktay-finansal-serbestiye-aykiri-bir-uygulamanin-gundemimizde-olmasi-mumkun-degil-1051879830.html

Oktay: Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı açıklamada, "Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir; olmayacaktır" dedi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.748. vuslat yıl dönümünde Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle ve minnetle yad eden Oktay, Mevlana'nın feyzinin Anadolu'dan dünyanın her yerine yayılmaya devam etmesini diledi.Bütçe görüşmeleri sırasında gerçekleri millete açıklarken çarpıtmalara karşı duruşlarını da net şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Oktay, "Bütçeleri 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın refahına, altyapısına, istikrarına harcadığımız açıktır" dedi.Oktay, sadece bütçe görüşmelerinin başlangıcından bu yana, iki ayda hayata geçirdikleri eserlere bakılması halinde hükümetin bütçeyi ne için ve nasıl kullandığının gayet iyi görüleceğini söyleyerek şöyle konuştu:Fuat Oktay, konuşmasnın devamında şunları söyledi:"Ben buradan milletime seslenmek istiyorum: 2 aydır her şeyi konuşan, sabahtan beri ağzına geleni kulağı duymayan, sürekli bizi suçlayan, tek adamlıktan konuşan, Meclis'teki bu durumu milletimize havale ediyorum. Korsan demokrasi olmaz. Bizim böyle bir anlayışımız olmaz. Diktatörlüktür bu. Bu hazımsızlıktır. Bu, millete saygısızlıktır. Genel Kurul'daki her bir milletvekiline saygısızlıktır, sadece bize değil. Bu savunma değil hak gaspıdır, hak ve adaletten bahseden sizler bunu yapıyorsunuz ve göz yumuyorsunuz.Sadece 2 ayda, siz terazinin boş tarafından konuşurken biz millete yaptığımız hizmetleri anlatırken buna bile tahammül edemiyorsunuz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? 23 Haziran'da göreceğiz. Hakem olan milletimiz size bu dersi verecek.Her şeye sustuk. Bugün liderler zirvesinde olan bir Cumhurbaşkanı'na, 6-7 Cumhurbaşkanıyla görüşen bir Cumhurbaşkanı'na buradan dil uzatacak kadar ileri gittiniz, biz yine saygımızı bozmadık, 'Kem söz sahibine aittir' dedik. Sizleri millet meclisinde, halkın iradesinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesemeyeceksiniz. Milletimiz size bu fırsat vermeyecek. Oynasanız da hoplasanız da zıplasanız da isyan da etseniz, millete verdiğimiz hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz."Dicle Nehri üzerine kurulan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik "İlave İstihdama Destek Paketi" ve "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı"nı açıkladığını anımsattı.5'inci nesil haberleşme uydusunun uzaya fırlatılmaya hazır hale getirildiğini belirten Oktay, "Teknolojiden bahsedenler vardı ya siz bahsetmeye devam edin. Biz yapmaya devam edelim." diye konuştu.Son yılların en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Oktay, asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenin yükünü aldıklarını söyledi.Oktay, yaptıkları çalışmaların 84 milyon vatandaşın her birine, her kesime hitap ettiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:Asgari ücretliyi, memuru, işçiyi, emekliyi enflasyona karşı ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini belirten Oktay, devletin tüm kurumlarıyla birlikte dimdik ayakta olduğunu vurguladı.Oktay, "Milletimizin CHP'den beklentisi milletin değerlerine avdet etmesidir ama samimiyetle. Yalanla, dolanla, hesapla, kitapla değil. Bizim planımız da var, programımız da. Biz burada Bütçe görüşmelerine devam ederken anlaşılan Kılıçdaroğlu tweet molası vermiş. Yaş aldıkça olgunlaşmasını beklersiniz insanoğlunun. Attığı tweetle anladığımız kadarıyla kendisini tarif etmiş anlaşılan. Kem söz sahibine aittir" dedi.'Bu güne kadar nasıl dimdik durduysak, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz'Bütçe görüşmelerinde bolca nezaketten bahsedenlerin samimiyetten uzak olduğunu söyleyen Oktay, "Cumhuriyet tarihimizin önemli demokratik reformları ve kalkınma hamlelerini hayata geçiren kadrolar olarak, bu güne kadar nasıl dimdik durduysak, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadeleri kullandı:2022 yılı bütçesini de bundan önceki bütçeler gibi Türkiye'nin refahını artırmak ve kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için kullanacaklarını belirten Oktay, Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütme stratejisinde en önemli görevin sanayiye düştüğünü söyledi.Sanayide Türkiye'yi dev bir üretim üssü haline getirdiklerini dile getiren Oktay, "Organize sanayi bölgelerimizde fabrika açacak yer kalmadığı için sürekli büyütme ve yeni bölgeler açma talepleri gelmektedir. Sanayi bölgelerimizin giriş ve çıkışları ile sınır kapılarımızdaki kamyon ve tır yoğunluğu turistik seyahat değil, üretim ve ihracat alametidir. Bu süreçte özellikle mobilite, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yerli üretimi arttırarak, yıllık 50 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sayın Çebi, ısrarla teknolojiden bahsediyordu, buyurun teknoloji. Türkiye ekonomisi, sanayisi ve teknoloji ekosistemi için büyük önem arz eden elektrikli aracımız TOGG projesi kapsamında ilk seri üretim aracı inşallah 2022 yılının sonunda banttan indireceğiz" bilgisini verdi.'Çevreciyiz diye boşuna demiyoruz'Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) dönüşümünü gerçekleştirmek için Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni devreye aldıklarını aktaran Oktay, "Çevreciyiz diye boşuna demiyoruz. Biz bir şey diyorsak devamını getiririz, yaparız. Bununla birlikte sanayide çevik dönüşüm ve dijitalleşme konularında gerekli destekleri üreticilere sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.Milli Uzay Programı kapsamında 2022'de uzay aracının ve yerli itki sisteminin tasarımının tamamlanarak entegrasyon sürecinin başlatılacağını kaydeden Oktay, 2022'de Türk astronotun seçim sürecinin tamamlanacağını, eğitim sürecine başlanacağını ifade etti.Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gönderilecek küp uydunun tasarımının tamamlanarak üretimine başlanacağını da söyleyen Oktay, "Şu anda Bilişim Vadisi'nde AirCar Uçan Araba Projesi çalışmaları sürüyor. Bunu söylediğimizde havsalanızda bile canlandıramadınız. Dalga geçmeye çalıştınız. Size hayal gibi geliyor olsa da yerli drondan Akıncıya evrilen ve oradan da yerli insanlı ve insansız savaş uçaklarına evrilen başarı hikayemiz gibi, insan ve kargo taşımacılığında da, bu teknolojileri nasıl kullanacağımızı göreceksiniz" dedi.Bor Karbür üretim tesisinin 2022'nin ilk yarısında tamamlanarak faaliyete geçmesinin planlandığını belirten Oktay, şunları kaydetti:Oktay, "Uzak Ülkelere İhracatımızın Artırılması Stratejisi" çalışmaları kapsamında 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 uzak ülkeye olan ihracatın 4 katına çıkarılarak 82 milyar dolar değerine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.Ulaştırma alanında yapılan yatırımlara ilişkin ise Oktay, "Gelecek yıl 5 adet Lojistik Merkez yapımını daha tamamlayarak Lojistik Merkez sayısını 12'den 17'ye yükseltmeyi planlıyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip elektrikli tren setimizin test süreçlerini tamamladık, 2022 yılında milli elektrikli trenimiz raylarda olacak. Haliç, Tekirdağ, Datça ve Yeni Foça Yat Limanı ile Filyos Limanı Üstyapı Tesisleri önümüzdeki yıl tamamlanıp işletmeye açılacaktır. Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağımız TÜRKSAT 5B uydumuz, 19 Aralık Pazar günü sabah 7 sularında inşallah uzaydaki yerini almış olacak. Tamamlandığında haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız. Milli haberleşme uydumuz TÜRSAT 6A'nın montaj ve entegrasyon test süreçleri Ankara'da devam ediyor" bilgisini verdi.Oktay, çevre ve şehircilik alanında hayata geçirdikleri hizmetlerle ülkenin çehresini değiştirdiklerini; toplu konut uygulamaları, millet bahçeleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşları güvenli, huzurlu, yüksek standartlı yaşam alanlarına kavuşturmayı sürdürdüklerini ifade etti.Türkiye Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemini kurduklarını anlatan Oktay, ekonomiye yıllık 4 milyar lira katkı ile onbinlerce vatandaşa istihdam sağlayacak depozito uygulamasını 2022 ocak ayı itibarıyla başlatacaklarını belirtti.Yozgat Çapanoğlu Camisi çevresi ile Erzurum ve Edirne tarihi meydanları gibi 44 ilde ihya ettikleri 79 tarihi meydandaki iyileştirme çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydeden Oktay, toplumun her türlü bilgi ve kültürel ihtiyacını karşılama gücüne sahip, hayatın içinde ve insan merkezli "Yaşayan Kütüphaneler" kurduklarını dile getirdi.Oktay, şunları söyledi:Oktay, Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri en az 12 alan/bölgeyi daha ülke kültür turizmine kazandıracaklarını belirterek, şöyle devam etti:Fuat Oktay, Sayıştay incelemelerinin, CHP zihniyetiyle yönetilen belediyelerdeki CHP'li yönetimlerin, kaynakları nasıl sömürdüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "Bu zihniyetin hangi skandal uygulamalarını anlatalım" dedi. CHP'li milletvekillerinin bu ifadelerine tepki göstermesi üzerine Oktay, şunları kaydetti:"Bu zihniyetin skandal uygulamalarının neler olduğunu anlatayım. Madem hazmedemeyeceksiniz sadece birkaç tanesini söyleyeyim o zaman. Ruhsatsız deniz taksilerle oluşturdukları korsan deniz taksi rantını mı anlatalım… Yaz mevsiminde kullanılıyor gösterdikleri kar küreme araçlarını mı sayalım… Sayıştay denetim raporlarının Belediye Meclislerinden kaçırılmasını mı örnek gösterelim…Belediye şirketleri üzerinden sigorta yaptırılan eş dost akrabaları mı sayıp dökelim… Önce 'Hiç kimse işinden olmayacak.' diye söz verip, şimdi de sözler veriyorsunuz ya, sonrasında binlerce insanı işten çıkartıp ve hemen akabinde de kat be kat fazlasını belediye kadrolarına doldurmaktan mı söz edelim… Yine 'israf' denilip meydanlara dizilerek şov yapılan araçların hem daha fazlasıyla, hem de katbekat daha fazla bedelle kiralandığını mı söyleyelim… İşte buyurun size CHP zihniyetinin yönetim anlayışından bir kesit. Bu zihniyet gelip de bize haktan, hukuktan, adaletten hiç bahsetmesin lütfen."- "84 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dış politika gündemindeki tüm meselelere, sorumluluk sahibi, insan odaklı, vicdani ve ilkeli bir anlayışla yaklaştıklarını dile getirerek, girişimleri bölgesel ve uluslararası düzeyde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirecek şekilde yürüttüklerini belirtti.Türkiye'nin güvenliğini ve refahını yakından ilgilendiren konularda gelişmeleri kendi seyrine bırakmadıklarını, oyun kurucu ve ön alıcı adımlar attıklarını ifade eden Oktay, şunları söyledi:Oktay, "İdlip’teki mevcudiyetimiz insani bir kıyım yaşanmasının ve ülkemize yönelik olası yeni bir göç dalgasının önüne geçti. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelemiz FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı aralıksız devam edecektir" diye konuştu.Türkiye'nin tehditleri sınırların ötesinde, kaynağında bertaraf etmeyi öngören proaktif savunma ve güvenlik politikasıyla 2022 yılında da ulusal güvenliğini ve çıkarlarını teminat altında tutarken eşzamanlı olarak bölgede istikrara da katkıda bulunmayı sürdüreceğini anlatan Oktay, öte yandan Suriye'deki krize Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde bir siyasi çözüm bulunması için çabalarının da sürdüğünü söyledi. Oktay, "Bu şekilde ulaşılacak bir nihai çözüm, hem sahada terörle mücadelemizin başarıyla sonuçlanması, hem de misafir ettiğimiz sığınmacıların onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşü için elzemdir. Bu amaçla Suriye halkının meşru temsilcilerini içerecek tüm sonuç odaklı çabalara ve yeni açılımlara destek olmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.'Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiğimiz destek, sahada dengeleri değiştirdi'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli manevi değerlere sahip çıktığını savunanların bile "Libya’da ne işimiz var?" sorusunu yönelttiğini aktararak, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasıyla Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruduklarını, uluslararası deniz hukuku açısından Türkiye'nin elini daha da güçlendirdiklerini vurguladı.Oktay, "Libya'da BM tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiğimiz destek, sahada dengeleri değiştirdi, Trablus'un işgal edilmesini ve yeni bir insani trajedinin yaşanmasını engelledi. Desteğimiz sayesinde Libya'da diyaloğun ve siyasi sürecin önü açıldı. Önümüzdeki günlerde yakalanan bu ivmeyle seçimlerin yapılması öngörülmektedir. Meşru Hükümetle imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.Can Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak başlattığı Vatan Muharebesine ve haklı davasına güçlü destek verdiklerine de dikkati çeken Oktay, böylece Azerbaycan'ın topraklarında yaklaşık 30 yıldır devam eden Ermeni işgalinin sonlandırıldığını; Kafkasya'da Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak topraklarını işgalinden kurtarmasının bu bölgede yıllar sonra kalıcı barış ve istikrar yönünde çalışmak için elverişli bir ortam sağladığını anlattı.Oktay, yöneltilen "Savaş bütçesi mi?" sorusunu anımsatarak, şunları kaydetti:"Buyurun nasıl barış bütçesi olduğunu... Bunun barışçıl sonuçlarını son dönemde Ermenistan ile yaşanan gelişmelerden de yine hep birlikte görüyoruz. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Azerbaycan ile birlikte önerdiğimiz 3+3 formatındaki Bölgesel İşbirliği Platformu'nun ilk toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Türkiye, sadece Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde değil, tüm bölge için normalleşme arzusunda samimidir. Tabii, böyle bir süreç, tedbirli ve Ermenistan'ın atacağı adımlara bağlı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içinde yürütülecektir.Kafkasya'da sürdürülebilir barış, huzur ve refahın tesisi için kapsayıcı işbirliği, samimi arzumuz olmaya da devam edecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna dek savunduk, savunuyoruz. KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm için egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunuyoruz. Maraş bölgesi üzerinde tam yetki ve kontrol sahibi olan KKTC Hükümeti'nin, bölgenin geleceğine dair karar verecek tek makam olduğuna inanıyor, Maraş'ın yeniden hayat bulması yönündeki girişimleri destekliyoruz. Türkiye'nin ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğinin altını çizerek bir kez daha ifade etmek isterim."'Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, araştırma ve sondaj gemileri ile silahlı kuvvetler faaliyetleri çerçevesinde de sahada teşkil edilen mevcudiyeti etkin bir diplomasiyle güçlendirdiklerini belirterek, "Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz. Hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak faaliyette bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.Türkiye'nin, Körfez ülkeleriyle geçmişten ve ortak değerlerden gelen güçlü bağları bulunduğunu anlatan Oktay, şunları kaydetti:Oktay, Avrupa Birliği (AB) ile olumlu gündem çerçevesinde iş birliğini güçlendirmek ve ilişkileri üyelik perspektifini esas alacak şekilde geliştirmek yönünde kararlılıklarını koruduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:'İnsan odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD ile karşılıklı saygı ve yarar temelinde, geniş bir yelpazede çözüm ve işbirliği odaklı olarak birlikte çalışmayı önemsediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iç içe olmasını ve güvenlik konularında çifte standartlı yaklaşımını anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Bu çerçevede ABD'den başta terörle mücadele olmak üzere ortak gündemimizdeki tüm konular ve sınamalarda müttefiklik ruhuna uygun davranışlarda bulunmasını bekliyoruz. Milletin Meclisinden bu mesajı iletmek istiyorum. İsrail-Filistin ihtilafında 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yoluyla bir çözüm için destek vermeye ve çaba göstermeye devam edeceğiz. Bölgemizde istikrarsızlığı körükleyen, barış ve güvenliği tehdit eden bu ihtilafın son bulması, İsrail dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacaktır.Afganistan'da barış ve istikrarın temini için her türlü desteği sağlıyoruz. Çabalarımız Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesinden sonra da devam ediyor. Şu anda Kabil'de büyükelçiliği açık olan tek NATO ülkesiyiz. Barış sürecine destek olmak için İstanbul'da bir konferans düzenlenmesini öngördük. Bir yandan geçici hükümet ile kademeli bir angajman politikası izliyor, diğer taraftan da Afgan halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz."Fuat Oktay, Somali'den Venezuela'ya, Filipinler'den Ukrayna'ya farklı coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunduklarını belirterek, Türkiye'nin, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla dünyanın dört bir yanında hem sahada hem masada olduğu gibi aynı zamanda gönüllerde olduğunu söyledi.Türkiye'nin bayrak taşıcıyı kuruluşu Türk Hava Yollarının (THY), APEX tarafından "World Class" derecelendirmesinde dünyanın en mükemmel 7 havayolundan biri olarak tescillendiğini de dile getiren Oktay, 372 uçaklık filosu ile dünyanın en fazla ülkesine uçan THY'nin, geniş ulaşım ağı ile Türkiye'nin aktif dış politika yaklaşımının somut tezahürlerinden biri olduğuna işaret etti.Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada ülkemizin yumuşak gücünü sert güç unsurlarıyla harmanlayan akılcı bir yaklaşım sergiliyoruz. Tüm küresel meselelere yapıcı katkı sunarak 'dünya 5'ten büyüktür' sloganıyla ifade ettiğimiz daha adil bir dünya anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bölgemizde ve dünyada, ecdadımızın, tarihimizin, medeniyetimizin bize işaret ettiği insan odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir; olmayacaktır" dedi.

