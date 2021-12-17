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https://tr.sputniknews.com/20211217/reuters-rusya-merkez-bankasi-kripto-paralari-yasaklamayi-planliyor-1051878818.html
Reuters: Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor
Reuters: Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor
Rusya Merkez Bankası'nın finansal istikrara yönelik riskler oluşturduğu için ülkede kripto paralara yatırım yapılmasını yasaklamayı planladığı öne sürüldü. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T22:20+0300
2021-12-17T22:20+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
yasak
yatırım
kripto para
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Rusya'daki resmi kurumlardan henüz bir doğrulama gelmese de, Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor.Merkez Bankası'nın pazardaki temsilcilerle ve uzmanlarla olası yasağı görüşmekte olduğu belirtilen haberde, yürürlüğe koyulması halinde yasağın halihazırda yapılmış işlemleri değil, sadece gelecekte yapılacak işlemleri kapsayacağı kaydedildi.Rusya Merkez Bankası, Reuters'in haberine ilişkin açıklama yapmazken bankanın bu konuya bakışını yansıtacak bir rapor sunulacağını ifade etti.Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto varlıkları en tehlikeli yatırım aracı olarak nitelemişti.Nabiullina, "Merkez Bankası, hiçbir zaman neye yatırım yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmaz ancak banka, kripto varlıklara yatırımı kesinlikle tavsiye etmiyor" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210622/rusya-merkez-bankasi-en-tehlikeli-yatirim-araci-kripto-para-1044786983.html
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rusya, rusya merkez bankası, yasak, yatırım, kripto para

Reuters: Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor

22:20 17.12.2021
© REUTERSKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS
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Rusya Merkez Bankası'nın finansal istikrara yönelik riskler oluşturduğu için ülkede kripto paralara yatırım yapılmasını yasaklamayı planladığı öne sürüldü.
Rusya'daki resmi kurumlardan henüz bir doğrulama gelmese de, Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor.
Merkez Bankası'nın pazardaki temsilcilerle ve uzmanlarla olası yasağı görüşmekte olduğu belirtilen haberde, yürürlüğe koyulması halinde yasağın halihazırda yapılmış işlemleri değil, sadece gelecekte yapılacak işlemleri kapsayacağı kaydedildi.
Rusya Merkez Bankası, Reuters'in haberine ilişkin açıklama yapmazken bankanın bu konuya bakışını yansıtacak bir rapor sunulacağını ifade etti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto varlıkları en tehlikeli yatırım aracı olarak nitelemişti.
Nabiullina, "Merkez Bankası, hiçbir zaman neye yatırım yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmaz ancak banka, kripto varlıklara yatırımı kesinlikle tavsiye etmiyor" demişti.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2021
DÜNYA
Rusya Merkez Bankası: En tehlikeli yatırım aracı kripto para
22 Haziran , 02:02
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