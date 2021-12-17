https://tr.sputniknews.com/20211217/reuters-rusya-merkez-bankasi-kripto-paralari-yasaklamayi-planliyor-1051878818.html

Reuters: Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor

Reuters: Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor

Rusya Merkez Bankası'nın finansal istikrara yönelik riskler oluşturduğu için ülkede kripto paralara yatırım yapılmasını yasaklamayı planladığı öne sürüldü. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T22:20+0300

2021-12-17T22:20+0300

2021-12-17T22:20+0300

ekonomi

rusya

rusya merkez bankası

yasak

yatırım

kripto para

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Rusya'daki resmi kurumlardan henüz bir doğrulama gelmese de, Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Merkez Bankası, kripto paraları yasaklamayı planlıyor.Merkez Bankası'nın pazardaki temsilcilerle ve uzmanlarla olası yasağı görüşmekte olduğu belirtilen haberde, yürürlüğe koyulması halinde yasağın halihazırda yapılmış işlemleri değil, sadece gelecekte yapılacak işlemleri kapsayacağı kaydedildi.Rusya Merkez Bankası, Reuters'in haberine ilişkin açıklama yapmazken bankanın bu konuya bakışını yansıtacak bir rapor sunulacağını ifade etti.Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto varlıkları en tehlikeli yatırım aracı olarak nitelemişti.Nabiullina, "Merkez Bankası, hiçbir zaman neye yatırım yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmaz ancak banka, kripto varlıklara yatırımı kesinlikle tavsiye etmiyor" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210622/rusya-merkez-bankasi-en-tehlikeli-yatirim-araci-kripto-para-1044786983.html

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