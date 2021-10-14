https://tr.sputniknews.com/20211014/putin-gelecek-secimler-dolar-ve-kripto-para-birimleriyle-ilgili-cnbcye-konustu-1049815652.html
Putin gelecek seçimler, dolar ve kripto para birimleriyle ilgili CNBC’ye konuştu
Putin gelecek seçimler, dolar ve kripto para birimleriyle ilgili CNBC’ye konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNBC’ye verdiği röportajda gelecek seçimler, dolar, kripto para birimleri ve birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:15+0300
2021-10-14T13:15+0300
2021-10-14T13:15+0300
dünya
abd
rusya
fransa
vladimir putin
ingiltere
ab
doğalgaz
cnbc-e
cnbc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049815621_0:0:2499:1407_1920x0_80_0_0_58e2c06df951d83e32f7465496d0f083.jpg
Gelecek seçimlere katılıp katılmayacağı hakkında konuşan Putin, “Hep bu cevabı veriyorum. Bir sonraki seçimler (2024) için daha çok zaman var. Bu konudaki konuşmalar durumu istikrarsızlaştırır. Tüm devlet kurumlarının, yapılarının kendinden emin bir şekilde çalışması, geleceğe sakin biçime bakması için mevcut durum sakin olmalı” dedi.Yeni dönem için aday olma hakkı olduğunu hatırlatan Putin, ancak bu konuda alınmış bir karar olmadığını ekledi.‘ABD bindiği dalı kesiyor’Doların dünyanın rezerv para birimi olarak konumunu baltaladığını kaydeden Putin, ABD’nin parasını yaptırım aracı haline getirerek büyük bir hata yaptığını ifade etti.Putin, “ABD’nin bindiği dalı kestiğini söylemek mümkün. Zira doların dünya çapında rezerv para birimi olması kesinlikle bir avantaj, ancak onlar bu şekilde bu pozisyonu baltalıyorlar, anlık siyasi durum uğruna kendi stratejik ekonomik çıkarlarına zarar veriyorlar” dedi.Putin, birçok ülkenin dolar varlıklarının azaldığını, Rusya’nın da bu yolda ilerlediğini ancak tamamıyla dolardan vazgeçmek gibi bir niyetleri olmadığını da belirtti.Putin, “Şu an sözgelimi enerji kaynakları için, öncelikle de petrol için dolarla ödeme yapılmasından memnunuz” dedi.Tüm dünya ekonomisinin şu anda ABD ekonomisinin refahına bağlı olduğunu belirten Putin, Rusya’nın bu nedenle bu ülkede herhangi bir çalkantı ve dalgalanma olmamasını istediğini ifade etti.Rus lidere göre Moskova, ABD’de olanları dikkatle takip ve analiz ediyor, uzun vadede kendi çıkarları korumak için gerekli adımları atıyor.‘Kripto para birimlerini enerji kaynağı ticaretinde kullanmak için erken’Putin, kripto paranın bir hesap birimi olabileceğini ancak bu para birimlerinde çok dalgalanma olduğunu kaydetti.“Bir yerden bir yere fon aktarmak için evet, ama özellikle de enerji kaynağı ticaretinde kullanımı için henüz erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Putin, bu para birimlerinin şu anda hiçbir şeyle desteklenmediğine dikkat çekti.Putin, “İleride nasıl olacağına bakacağız, belki bir gün birikim aracı haline gelebilir. Bu piyasada nasıl dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Şimdilik erken” dedi.‘AUKUS gibi ittifaklar istikrarı baltalıyor’Putin, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın bir araya geldiği AUKUS gibi ittifakların kurulmasının bölgesel istikrarın altını oyduğunu belirterek, şunları söyledi: “Birilerinin kendi aralarında dostluk kurması iyi bir şey, ancak başkalarına karşı dostluk kurmak kötü. Bu, istikrarı baltalıyor. Herkese söylediğimiz ve endişe duyduğumuz konu bu.”Rus lider durumun öngörülemez hale gelememesini ve bölgede daha fazla gerginlik oluşmamasını umduklarını vurguladı.Rus blogger Aleksey Navalnıy ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Putin, Rus makamlarının yasaları çiğneyip siyasi faaliyetlerinin arkasına sığınanlara ayrıcalık tanımayacağını belirtti ve blogger’ın hapiste olduğunu hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-teroristler-afganistanda-toplaniyor-bdtye-dogru-acilma-girisiminde-bulunabilir-1049798804.html
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-maalesef-silahlanma-yarisi-ivme-kazaniyor-1049794068.html
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html
rusya
fransa
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049815621_70:0:2209:1604_1920x0_80_0_0_eb742d721bf69d7b484e1909cbfa22d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, fransa, vladimir putin, ingiltere, ab, doğalgaz, cnbc-e, cnbc, açıklama, kripto para, aukus
Putin gelecek seçimler, dolar ve kripto para birimleriyle ilgili CNBC’ye konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNBC’ye verdiği röportajda gelecek seçimler, dolar, kripto para birimleri ve birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu.
Gelecek seçimlere katılıp katılmayacağı hakkında konuşan Putin, “Hep bu cevabı veriyorum. Bir sonraki seçimler (2024) için daha çok zaman var. Bu konudaki konuşmalar durumu istikrarsızlaştırır. Tüm devlet kurumlarının, yapılarının kendinden emin bir şekilde çalışması, geleceğe sakin biçime bakması için mevcut durum sakin olmalı” dedi.
Yeni dönem için aday olma hakkı olduğunu hatırlatan Putin, ancak bu konuda alınmış bir karar olmadığını ekledi.
‘ABD bindiği dalı kesiyor’
Doların dünyanın rezerv para birimi olarak konumunu baltaladığını kaydeden Putin, ABD’nin parasını yaptırım aracı haline getirerek büyük bir hata yaptığını ifade etti.
Putin, “ABD’nin bindiği dalı kestiğini söylemek mümkün. Zira doların dünya çapında rezerv para birimi olması kesinlikle bir avantaj, ancak onlar bu şekilde bu pozisyonu baltalıyorlar, anlık siyasi durum uğruna kendi stratejik ekonomik çıkarlarına zarar veriyorlar” dedi.
Putin, birçok ülkenin dolar varlıklarının azaldığını, Rusya’nın da bu yolda ilerlediğini ancak tamamıyla dolardan vazgeçmek gibi bir niyetleri olmadığını da belirtti.
Putin, “Şu an sözgelimi enerji kaynakları için, öncelikle de petrol için dolarla ödeme yapılmasından memnunuz” dedi.
Tüm dünya ekonomisinin şu anda ABD ekonomisinin refahına bağlı olduğunu belirten Putin, Rusya’nın bu nedenle bu ülkede herhangi bir çalkantı ve dalgalanma olmamasını istediğini ifade etti.
Rus lidere göre Moskova, ABD’de olanları dikkatle takip ve analiz ediyor, uzun vadede kendi çıkarları korumak için gerekli adımları atıyor.
‘Kripto para birimlerini enerji kaynağı ticaretinde kullanmak için erken’
Putin, kripto paranın bir hesap birimi olabileceğini ancak bu para birimlerinde çok dalgalanma olduğunu kaydetti.
“Bir yerden bir yere fon aktarmak için evet, ama özellikle de enerji kaynağı ticaretinde kullanımı için henüz erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Putin, bu para birimlerinin şu anda hiçbir şeyle desteklenmediğine dikkat çekti.
Putin, “İleride nasıl olacağına bakacağız, belki bir gün birikim aracı haline gelebilir. Bu piyasada nasıl dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Şimdilik erken” dedi.
‘AUKUS gibi ittifaklar istikrarı baltalıyor’
Putin, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın bir araya geldiği AUKUS gibi ittifakların kurulmasının bölgesel istikrarın altını oyduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Birilerinin kendi aralarında dostluk kurması iyi bir şey, ancak başkalarına karşı dostluk kurmak kötü. Bu, istikrarı baltalıyor. Herkese söylediğimiz ve endişe duyduğumuz konu bu.”
Rus lider durumun öngörülemez hale gelememesini ve bölgede daha fazla gerginlik oluşmamasını umduklarını vurguladı.
Rus blogger Aleksey Navalnıy ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Putin, Rus makamlarının yasaları çiğneyip siyasi faaliyetlerinin arkasına sığınanlara ayrıcalık tanımayacağını belirtti ve blogger’ın hapiste olduğunu hatırlattı.