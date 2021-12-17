https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-disisleri-moskovanin-onerdigi-yeni-rusya-nato-guvenlik-anlasmasinin-taslagini-yayinladi--1051865724.html

Rusya Dışişleri, Moskova'nın önerdiği yeni Rusya-NATO güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı

Rusya Dışişleri, Moskova'nın önerdiği yeni Rusya-NATO güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:30+0300

2021-12-17T14:30+0300

2021-12-17T14:33+0300

savunma

abd

rusya

nato

güvenlik

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Rusya'nın yaklaşımıyla ilgili gerekli mantıksal açıklamaların, ilgili argümanların Amerikan tarafına sunulduğunu belirten bakanlık, sözleşme ve anlaşmaya istinaden ABD'nin barış ve istikrarın sağlanması için kritik önem taşıyan bu konuda Rusya'yla en yakın zamanda ciddi müzakerelere başlayacağını umduklarını vurguladı.

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abd, rusya, nato, güvenlik