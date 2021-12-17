Rusya Dışişleri, Moskova'nın önerdiği yeni Rusya-NATO güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı

Rusya'nın yaklaşımıyla ilgili gerekli mantıksal açıklamaların, ilgili argümanların Amerikan tarafına sunulduğunu belirten bakanlık, sözleşme ve anlaşmaya istinaden ABD'nin barış ve istikrarın sağlanması için kritik önem taşıyan bu konuda Rusya'yla en yakın zamanda ciddi müzakerelere başlayacağını umduklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını kamuoyuyla paylaştı.
Rusya'nın yaklaşımıyla ilgili gerekli mantıksal açıklamaların, ilgili argümanların Amerikan tarafına sunulduğunu belirten bakanlık, sözleşme ve anlaşmaya istinaden ABD'nin barış ve istikrarın sağlanması için kritik önem taşıyan bu konuda Rusya'yla en yakın zamanda ciddi müzakerelere başlayacağını umduklarını vurguladı.