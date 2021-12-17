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Taylor Swift'in albüm partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı
Taylor Swift'in albüm partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı
Konserler ve partiler, Avustralya'nın Kovid-19 vakalarını rekor seviyelere taşıdı. Omicron varyantı, yüksek aşılama oranına karşın sosyal mesafe... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T16:23+0300
2021-12-17T16:39+0300
omicron
koronavirüs
avustralya
taylor swift
konser
parti
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Sosyal mesafe kurallarının gevşetildiği Avustralya'da gece hayatı canlanırken pandemi de hız kazandı.Avustralyalı yetkililer, geçen hafta Sidney'de ünlü sanatçı Taylor Swift'in albüm partisine katılan yüzlerce kişinin virüsü yaymada önemli rol oynadığını söyledi.Taylor Swift partisine katılan kişiler arasında bazı potansiyel Omicron vakaları da dahil olmak üzere en az 97 vaka tespit edildi.Mekana giren 600'den fazla kişinin test yapması ve kendilerini tecrit etmesi gerekiyor.Sokağa çıkma kısıtlaması düşünülmüyorVakalardaki artışa rağmen, Başbakan Scott Morrison Avustralya'nın "pandeminin farklı bir aşamasına" girdiğini ve virüsün yayılmasını kontrol altına almak için sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden düşünmediklerini söyledi."Vaka sayıları artık bir ölçüt değil' diyen Morrison, ilk verilerin Omicron varyantının diğer varyantlardan daha az etkin olabileceğini gösterdiğini söyledi.Cuma günü Avustralya'da 3 bin 820 vaka rapor edildi. Ülkenin en kalabalık eyaletleri Yeni Güney Galler ve Victoria'da toplu vaka sayısı bir gün önce yaklaşık 3 bin 400 olan bir önceki yüksek seviyeyi aşarak rekor kırdı.Yetkililer Ocak ayı sonuna kadar eyalette günlük vakaların 25 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.
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omicron, avustralya, taylor swift, konser, parti

Taylor Swift'in albüm partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı

16:23 17.12.2021 (güncellendi: 16:39 17.12.2021)
© AFP 2021Taylor Swift
Taylor Swift - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021
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Konserler ve partiler, Avustralya'nın Kovid-19 vakalarını rekor seviyelere taşıdı. Omicron varyantı, yüksek aşılama oranına karşın sosyal mesafe kısıtlamalarının gevşetilmesi nedeniyle barlarda ve gece kulüplerinde hızla yayılıyor.
Sosyal mesafe kurallarının gevşetildiği Avustralya'da gece hayatı canlanırken pandemi de hız kazandı.
Avustralyalı yetkililer, geçen hafta Sidney'de ünlü sanatçı Taylor Swift'in albüm partisine katılan yüzlerce kişinin virüsü yaymada önemli rol oynadığını söyledi.
Taylor Swift partisine katılan kişiler arasında bazı potansiyel Omicron vakaları da dahil olmak üzere en az 97 vaka tespit edildi.
Mekana giren 600'den fazla kişinin test yapması ve kendilerini tecrit etmesi gerekiyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması düşünülmüyor

Vakalardaki artışa rağmen, Başbakan Scott Morrison Avustralya'nın "pandeminin farklı bir aşamasına" girdiğini ve virüsün yayılmasını kontrol altına almak için sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden düşünmediklerini söyledi.
"Vaka sayıları artık bir ölçüt değil' diyen Morrison, ilk verilerin Omicron varyantının diğer varyantlardan daha az etkin olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Cuma günü Avustralya'da 3 bin 820 vaka rapor edildi. Ülkenin en kalabalık eyaletleri Yeni Güney Galler ve Victoria'da toplu vaka sayısı bir gün önce yaklaşık 3 bin 400 olan bir önceki yüksek seviyeyi aşarak rekor kırdı.
Yetkililer Ocak ayı sonuna kadar eyalette günlük vakaların 25 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.
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