Ticaret Bakanı Muş: Göbeklitepe’yi AK Parti ortaya çıkardı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Meclis’te devam eden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine yapılan görüşmelerde konuştu.GazeteDuvar'ın haberine göre Muş, muhalefetin Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf’e dökülen betonları ‘kültürel soykırım’ olarak niteleyerek yaptığı eleştirilere yanıt verdi.'Bunu ortaya çıkaran yine bu hükümet'Hasankeyf için, 1963’te keşfedilen ve 1995’te kazıların başladığı Urfa’daki Göbeklitepe kazılarını örnek gösteren Muş, şunları söyledi:"“Mardin de çok tarihi bir kent, Hasankeyf de o bölge de tarihi bir kent. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe insanlık tarihini çok daha gerilere götürmüş bir yer. Dolayısıyla bunu ortaya çıkartan yine bu hükümet. Eğer orada bir kültürel soykırımla, böyle bir mantıkla hareket etse bu çalışmalara kaynak ayırıp bunları ortaya çıkartmazdı."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Urfa’da bulunan ve 1963’te keşfedilen Göbeklitepe’yi AK Parti’nin ortaya çıkardığını söyledi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Meclis’te devam eden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine yapılan görüşmelerde konuştu.
GazeteDuvar'ın haberine göre Muş, muhalefetin Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf’e dökülen betonları ‘kültürel soykırım’ olarak niteleyerek yaptığı eleştirilere yanıt verdi.
'Bunu ortaya çıkaran yine bu hükümet'
Hasankeyf için, 1963’te keşfedilen ve 1995’te kazıların başladığı Urfa’daki Göbeklitepe kazılarını örnek gösteren Muş, şunları söyledi:
"“Mardin de çok tarihi bir kent, Hasankeyf de o bölge de tarihi bir kent. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe insanlık tarihini çok daha gerilere götürmüş bir yer. Dolayısıyla bunu ortaya çıkartan yine bu hükümet. Eğer orada bir kültürel soykırımla, böyle bir mantıkla hareket etse bu çalışmalara kaynak ayırıp bunları ortaya çıkartmazdı."