Türksat 5B göreve başlıyor: 3 soruda Türkiye’nin uzaydaki varlığı ne durumda?

Türksat 6A, sözleşmesi 2014 yılında imzalanan proje çerçevesinde yerli bir tasarımla geliştirilmeye devam ediliyor. TÜBİTAK Uzay ve TUSAŞ tarafından Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi (USET)’de entegrasyonu gerçekleştiren uydu Ku-Bant transponderlar ile veri iletim kapasitemizi arttırmayı amaçlıyor. 2017 yılında başlayan diğer bir projeyle İMECE uydusu geliştirme çalışmaları devam ediyor. İMECE, kendi elektro-optik kamerası ile metre altı görüntüler elde etme amaçlı olarak alçak yer yörüngesi için geliştiriliyor. Yakın zamanda faaliyete başlayan PlanS şirketi ise IOT tabanlı 3 test uydusunu önümüzdeki yıl yörüngeye yerleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.