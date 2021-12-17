https://tr.sputniknews.com/20211217/turksat-5b-goreve-basliyor-3-soruda-turkiyenin-uzaydaki-varligi-ne-durumda-1051865034.html
Türksat 5B göreve başlıyor: 3 soruda Türkiye’nin uzaydaki varlığı ne durumda?
Türksat 5B göreve başlıyor: 3 soruda Türkiye’nin uzaydaki varlığı ne durumda?
Türkiye, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık Pazar günü uzaya fırlatılmasıyla yeni uydusunu hizmete alıyor. SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T14:10+0300
2021-12-17T14:10+0300
2021-12-17T14:22+0300
türkiye
spacex
uzay
elon musk
türksat
falcon9
türkiye uzay ajansı
uydu
gökmen uzay havacılık eğitim merkezi (guhem)
turan salcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043537508_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_bf137173aa6b9cc905b7ca5e86839ac4.jpg
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5B’nin devreye alınmasıyla Türkiye’nin veri iletişim kapasitesinin 15 kat artacağı ifade ediliyor. Airbus DS tarafından üretilen Türksat 5B ile aynı zamanda Türksat’ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak.Sputnik, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoglu’nun cevaplarıyla 3 soruda Türkiye’nin uzaydaki varlığına dair merak edilenleri hazırladı.Türksat 5B ile Türkiye’nin uzaydaki uydu sayısı kaç oluyor?Türksat 5B hangi görevleri yürütecek?Türkiye şu anda hangi uydu projeleri üzerinde çalışıyor?
https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdoganin-elon-musk-ile-gorusmesine-iliskin-detaylar-paylasildi-1051846394.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043537508_84:0:1151:800_1920x0_80_0_0_eb165d0b6ba8a9cdbff003b4dad20749.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
spacex, uzay, elon musk, türksat, falcon9, türkiye uzay ajansı, uydu, gökmen uzay havacılık eğitim merkezi (guhem), turan salcı, türksat 5b
Türksat 5B göreve başlıyor: 3 soruda Türkiye’nin uzaydaki varlığı ne durumda?
14:10 17.12.2021 (güncellendi: 14:22 17.12.2021)
Özel
Türkiye, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık Pazar günü uzaya fırlatılmasıyla yeni uydusunu hizmete alıyor. SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Türksat 5B ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 8 oluyor.
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5B’nin devreye alınmasıyla Türkiye’nin veri iletişim kapasitesinin 15 kat artacağı ifade ediliyor. Airbus DS tarafından üretilen Türksat 5B ile aynı zamanda Türksat’ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak.
Sputnik
, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoglu’nun
cevaplarıyla 3 soruda Türkiye’nin uzaydaki varlığına
dair merak edilenleri hazırladı.
Türksat 5B ile Türkiye’nin uzaydaki uydu sayısı kaç oluyor?
Türksat 5B ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 8 oluyor. Uzaktan algılama amacıyla alçak yer yörüngesinde Göktürk-1 , Göktürk-2 ve Rasat uydularımızı kullanıyoruz. Haberleşme alanında ise Türksat 3A, 4A, 4B ve geçen sen gönderilen Türksat 5A uydularımız Jeostatik yörüngeden hizmet vermeye devam ediyorlar. Türkiye bu alana yeni girmiş bir ülke değil. İlk uydumuzu 1994 yılında yörüngeye yerleştirdik. Uydu hizmetlerine olan ihtiyacın artmasıyla beraber yıllar içerisinde uydu filosu büyüdü, ömrünü tamamlayan uyduların yerlerine yeni uydular gönderildi. Türksat 5B uydusu 42° Doğu koordinatlarından hizmet vermek üzere Airbus D&S ile imzalanan sözleşme uyarınca yapıldı. Türksat 5A, SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle 8 Ocak 2021 tarihinde başarıyla yörüngeye taşındı. Türksat 5B de aynı şekilde fırlatılacak. Fırlatmanın 19 Aralık 2021 tarihinde, Türkiye saati ile 06:58’de gerçekleşmesi bekleniyor.
Türksat 5B hangi görevleri yürütecek?
Sabit çanak antenler ile televizyon yayın alabildiğimiz uydular zaman içerisinde veri trafiğinin dolayısıyla internet hizmetlerinin iletiminde kullanılıyor. Türksat 5B, 50 Gbps’den fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Mevcut Ka-Bant kapasiteleri ile karşılaştırıldığında veri iletiminin 15 kat artmasından bahsediyoruz. Karasal altyapının yetersiz olduğu ilgili coğrafyalara hizmet verilebilecek. Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanı hedefleniyor. Hem 42° Doğu yörünge haklarımızı uzun yıllar koruyacak olması, hem de mevcut uydu filomuzun kapasitesini arttırması açısından önemli bir adım olarak görüyorum.
Türkiye şu anda hangi uydu projeleri üzerinde çalışıyor?
Türksat 6A, sözleşmesi 2014 yılında imzalanan proje çerçevesinde yerli bir tasarımla geliştirilmeye devam ediliyor. TÜBİTAK Uzay ve TUSAŞ tarafından Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi (USET)’de entegrasyonu gerçekleştiren uydu Ku-Bant transponderlar ile veri iletim kapasitemizi arttırmayı amaçlıyor. 2017 yılında başlayan diğer bir projeyle İMECE uydusu geliştirme çalışmaları devam ediyor. İMECE, kendi elektro-optik kamerası ile metre altı görüntüler elde etme amaçlı olarak alçak yer yörüngesi için geliştiriliyor. Yakın zamanda faaliyete başlayan PlanS şirketi ise IOT tabanlı 3 test uydusunu önümüzdeki yıl yörüngeye yerleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.