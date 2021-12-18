https://tr.sputniknews.com/20211218/abd-onculugundeki-koalisyon-ayn-el-esad-ussundeki-techizati-irak-ordusuna-devretti-1051899575.html
ABD öncülüğündeki koalisyon, Ayn-el Esad üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti
ABD öncülüğündeki koalisyon, Ayn-el Esad üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Irak'ın batısındaki Ayn-el Esad üssündeki teçhizatını Irak ordusuna devretti. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T23:05+0300
2021-12-18T23:05+0300
2021-12-18T23:05+0300
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koalisyon
ayn el esad hava üssü
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Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esad üssündeki teçhizatın Irak ordusu tarafından teslim alındığı duyuruldu.Açıklamada, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan Irak Askeri Teknik Komitesi'nin Irak'ın batısındaki Ayn-el Esad üssünü ziyaret ettiği belirtildi.Uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgede incelemeler yapan komitenin, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak güçlerine teslim ettiği teçhizatı incelediği ifade edildi.Ziyaretin, Irak ve ABD arasında 26 Temmuz'da yapılan ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasına ilişkin anlaşma kapsamında gerçekleştiği duyuruldu.Ne olmuştu?IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, 2014 yılından itibaren lojistik, istihbarat ve hava saldırılarıyla Irak güçlerine destek vermişti.Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211209/irak-muharebe-misyonunu-sona-erdiren-abd-onculugundeki-uluslararasi-koalisyon-gucleri-cekiliyor-1051601806.html
irak
ayn el esad hava üssü
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abd, irak, işid, irak ordusu, koalisyon, ayn el esad hava üssü
ABD öncülüğündeki koalisyon, Ayn-el Esad üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Irak'ın batısındaki Ayn-el Esad üssündeki teçhizatını Irak ordusuna devretti.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esad üssündeki teçhizatın Irak ordusu tarafından teslim alındığı duyuruldu.
Açıklamada, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan Irak Askeri Teknik Komitesi'nin Irak'ın batısındaki Ayn-el Esad üssünü ziyaret ettiği belirtildi.
Uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgede incelemeler yapan komitenin, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak güçlerine teslim ettiği teçhizatı incelediği ifade edildi.
Ziyaretin, Irak ve ABD arasında 26 Temmuz'da yapılan ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasına ilişkin anlaşma kapsamında gerçekleştiği duyuruldu.
Ne olmuştu?
IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, 2014 yılından itibaren lojistik, istihbarat ve hava saldırılarıyla Irak güçlerine destek vermişti.
Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.