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Çin, Cıciang eyaletindeki koronavirüs salgınını durdurmaya çalışıyor
Çin, Cıciang eyaletindeki koronavirüs salgınını durdurmaya çalışıyor
Çin, ülkenin doğusunda bulunan Ciciang eyaletindeki yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs vakalarını kontrol altına almaya çalışıyor. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T20:53+0300
2021-12-18T20:53+0300
koronavirüs
çin
vaka
koronavirüs
kovid-19
ciciang
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde tespit edilen 89 yurt içi kaynaklı vakanın 79'unun Ciciang eyaletinde görüldüğünü bildirdi.Böylece son salgında eyalette kaydedilen vaka sayısı 423'e ulaştı.Salgının en yoğun etkilediği şehir dün 75 vakanın görüldüğü Şaoşing kenti oldu. Kentteki vaka sayısı 329'a çıktı.Salgınla mücadele faaliyetlerini koordine etmek üzere kentte bulunan Ulusal Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Vang Hışıng, enfeksiyon kaynağının tespit edilmesi ve bulaşma kanallarının kesilmesi için toplu testlerin yapılmasının önemine dikkati çekti.Eyaletteki tüm yerel kaynaklı vakaların ve yakın temasta bulundukları kişilerin kaydının 20 Aralık'a kadar tamamlanmış olacağını belirten Eyalet Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Şia Şiçang da vakalarla yakın temastaki kişilerin karantinaya alınmasının salgının daha fazla yayılmasının önlenmesi açısından gerekli olduğunu vurguladı.Çin'in en yoğun ticaret limanına ev sahipliği yapan Ningbo kentinde 7 Aralık'ta görülen vaka ile başlayan yerel kaynaklı vakalar, ilerleyen günlerde Ningbo'nun batısındaki Şaoşing kentinde yoğunlaştı.Dün Ningbo'daki vaka sayısı 4'e düşerken eyalet merkezi Hangcou'da yeni vakaya rastlanmadı.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyet zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211216/cinde-kovid-19-vakalarinin-toplam-sayisi-100-bine-ulasti-1051818435.html
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çin, vaka, koronavirüs, kovid-19, ciciang

Çin, Cıciang eyaletindeki koronavirüs salgınını durdurmaya çalışıyor

20:53 18.12.2021
© REUTERS / Aly SongÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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Çin, ülkenin doğusunda bulunan Ciciang eyaletindeki yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs vakalarını kontrol altına almaya çalışıyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde tespit edilen 89 yurt içi kaynaklı vakanın 79'unun Ciciang eyaletinde görüldüğünü bildirdi.
Böylece son salgında eyalette kaydedilen vaka sayısı 423'e ulaştı.
Salgının en yoğun etkilediği şehir dün 75 vakanın görüldüğü Şaoşing kenti oldu. Kentteki vaka sayısı 329'a çıktı.
Salgınla mücadele faaliyetlerini koordine etmek üzere kentte bulunan Ulusal Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Vang Hışıng, enfeksiyon kaynağının tespit edilmesi ve bulaşma kanallarının kesilmesi için toplu testlerin yapılmasının önemine dikkati çekti.
Eyaletteki tüm yerel kaynaklı vakaların ve yakın temasta bulundukları kişilerin kaydının 20 Aralık'a kadar tamamlanmış olacağını belirten Eyalet Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Şia Şiçang da vakalarla yakın temastaki kişilerin karantinaya alınmasının salgının daha fazla yayılmasının önlenmesi açısından gerekli olduğunu vurguladı.
Çin'in en yoğun ticaret limanına ev sahipliği yapan Ningbo kentinde 7 Aralık'ta görülen vaka ile başlayan yerel kaynaklı vakalar, ilerleyen günlerde Ningbo'nun batısındaki Şaoşing kentinde yoğunlaştı.
Dün Ningbo'daki vaka sayısı 4'e düşerken eyalet merkezi Hangcou'da yeni vakaya rastlanmadı.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyet zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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