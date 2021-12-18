https://tr.sputniknews.com/20211218/cinin-en-yasli-kisisi-135-yasinda-hayatini-kaybetti-1051894211.html

Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti

Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti

Çinli yetkililer, ülkenin en yaşlı kişisi Alimihan Seyiti’nin 135 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

çin

sincan uygur özerk bölgesi

yaşlı

alimihan seyiti

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Çin’in en yaşlı kişisi olarak bilinen 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybetti.Kaşgarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, 16 Kasım’da Kaşgar’da hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Seyiti'nin torunu ninesi için basit yaşam tarzını, şarkı söylemeyi ve bahçesinde güneşlenmeyi sevdiğini söylerken, Seyiti’nin her zaman mutlu olduğunu ve çok güldüğünü ifade etti.Seyiti, 25 Haziran 1886’da doğmuş ve Kaşgar vilayetine bağlı Kumuşerik köyünde yaşamını sürdürmüştü.Çin Gerontoloji ve Geriatri Derneği 2013’te Seyiti’yi ülkedeki en yaşlı kişi olarak seçmişti.

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çin

sincan uygur özerk bölgesi

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çin, sincan uygur özerk bölgesi, yaşlı, alimihan seyiti