https://tr.sputniknews.com/20211218/cinin-en-yasli-kisisi-135-yasinda-hayatini-kaybetti-1051894211.html
Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti
Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti
Çinli yetkililer, ülkenin en yaşlı kişisi Alimihan Seyiti’nin 135 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T17:50+0300
2021-12-18T17:50+0300
2021-12-18T18:14+0300
yaşam
çin
sincan uygur özerk bölgesi
yaşlı
alimihan seyiti
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Çin’in en yaşlı kişisi olarak bilinen 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybetti.Kaşgarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, 16 Kasım’da Kaşgar’da hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Seyiti'nin torunu ninesi için basit yaşam tarzını, şarkı söylemeyi ve bahçesinde güneşlenmeyi sevdiğini söylerken, Seyiti’nin her zaman mutlu olduğunu ve çok güldüğünü ifade etti.Seyiti, 25 Haziran 1886’da doğmuş ve Kaşgar vilayetine bağlı Kumuşerik köyünde yaşamını sürdürmüştü.Çin Gerontoloji ve Geriatri Derneği 2013’te Seyiti’yi ülkedeki en yaşlı kişi olarak seçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sovyetler-birligi-kahramani-unvanina-sahip-en-yasli-kisi-belarusta-oldu-1051876888.html
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çin, sincan uygur özerk bölgesi, yaşlı, alimihan seyiti
Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti
17:50 18.12.2021 (güncellendi: 18:14 18.12.2021)
Çinli yetkililer, ülkenin en yaşlı kişisi Alimihan Seyiti’nin 135 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çin’in en yaşlı kişisi olarak bilinen 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybetti.
Kaşgarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, 16 Kasım’da Kaşgar’da hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Seyiti'nin torunu ninesi için basit yaşam tarzını, şarkı söylemeyi ve bahçesinde güneşlenmeyi sevdiğini söylerken, Seyiti’nin her zaman mutlu olduğunu ve çok güldüğünü ifade etti.
Seyiti, 25 Haziran 1886’da doğmuş ve Kaşgar vilayetine bağlı Kumuşerik köyünde yaşamını sürdürmüştü.
Çin Gerontoloji ve Geriatri Derneği 2013’te Seyiti’yi ülkedeki en yaşlı kişi olarak seçmişti.