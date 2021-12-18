https://tr.sputniknews.com/20211218/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-ile-gorustu-1051894693.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T18:19+0300
2021-12-18T18:19+0300
2021-12-18T18:24+0300
türkiye
katar
dünya
recep tayyip erdoğan
tamim bin hamad el sani
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla el-Sani’ye ve Katar halkına tebrik mesajını iletti.Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211218/aselsan-katara-acildi-aselsan-qatar-markasi-tescil-edildi-1051890347.html
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türkiye, katar, recep tayyip erdoğan, tamim bin hamad el sani, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
18:19 18.12.2021 (güncellendi: 18:24 18.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla el-Sani’ye ve Katar halkına tebrik mesajını iletti.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.