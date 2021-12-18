https://tr.sputniknews.com/20211218/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-ile-gorustu-1051894693.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T18:19+0300

2021-12-18T18:19+0300

2021-12-18T18:24+0300

türkiye

katar

dünya

recep tayyip erdoğan

tamim bin hamad el sani

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla el-Sani’ye ve Katar halkına tebrik mesajını iletti.Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211218/aselsan-katara-acildi-aselsan-qatar-markasi-tescil-edildi-1051890347.html

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türkiye, katar, recep tayyip erdoğan, tamim bin hamad el sani, telefon görüşmesi