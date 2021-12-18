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Rus ve Belarus uçaklarından ortak devriye uçuşu
Rus ve Belarus uçaklarından ortak devriye uçuşu
Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü açıklandı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T19:55+0300
2021-12-18T19:56+0300
savunma
rusya
belarus
devriye
uçuş
tu-22
stratejik bombardıman uçağı
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçağının, Belarus ve Rusya’nın karma taktik grubunun çok fonksiyonlu Su-30SM uçakları eşliğinde Birlik Devleti sınırları boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdikleri belirtildi.Açıklamada, "Birlik Devleti sınırları boyunca yürütülen ortak devriye uçuşları, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçaklarına eşlik eden Belarus ve Rusya’nın karma taktik grubunun çok fonksiyonlu Su-30SM uçaklarının katılımıyla gerçekleştirildi" denildi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçağı, Belarus sınırları boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uzun menzilli uçakların devriye uçuşu sırasında, Belarus Silahlı Kuvvetlerinin hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri ile ortak görevlerin yürütülmesine ilişkin konular üzerinde çalışıldı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Belarus hava sahasında devriye uçuşu görevini yerine getiren uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Rusya'daki üslerine geri döndükleri belirtildi.Daha önce, Rus savaş uçaklarının, iki ülkenin hava güçlerinin ortak savunma çalışmaları yapması ve ortak hava savunma sistemlerinin test edilmesi amacıyla Belarus’a gönderildiği belirtilmişti.Rusya’nın savunma yetkilileri, söz konusu çalışmaların, Rusya ile Belarus’un oluşturduğu Birlik Devleti’nin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını ve herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-putin-ve-lukasenko-yil-sonuna-kadar-bir-araya-gelecek-1051727858.html
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rusya, belarus, devriye, uçuş, tu-22, stratejik bombardıman uçağı

Rus ve Belarus uçaklarından ortak devriye uçuşu

19:55 18.12.2021 (güncellendi: 19:56 18.12.2021)
© AFP 2021 / StringerRus Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-22 tipi füze taşıyıcı uzun menzilli bombardıman uçakları.
Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-22 tipi füze taşıyıcı uzun menzilli bombardıman uçakları. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / Stringer
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Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü açıklandı.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçağının, Belarus ve Rusya’nın karma taktik grubunun çok fonksiyonlu Su-30SM uçakları eşliğinde Birlik Devleti sınırları boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdikleri belirtildi.
Açıklamada, "Birlik Devleti sınırları boyunca yürütülen ortak devriye uçuşları, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçaklarına eşlik eden Belarus ve Rusya’nın karma taktik grubunun çok fonksiyonlu Su-30SM uçaklarının katılımıyla gerçekleştirildi" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçağı, Belarus sınırları boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uzun menzilli uçakların devriye uçuşu sırasında, Belarus Silahlı Kuvvetlerinin hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri ile ortak görevlerin yürütülmesine ilişkin konular üzerinde çalışıldı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Belarus hava sahasında devriye uçuşu görevini yerine getiren uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Rusya'daki üslerine geri döndükleri belirtildi.
Daha önce, Rus savaş uçaklarının, iki ülkenin hava güçlerinin ortak savunma çalışmaları yapması ve ortak hava savunma sistemlerinin test edilmesi amacıyla Belarus’a gönderildiği belirtilmişti.
Rusya’nın savunma yetkilileri, söz konusu çalışmaların, Rusya ile Belarus’un oluşturduğu Birlik Devleti’nin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını ve herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığını kaydetmişti.
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