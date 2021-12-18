https://tr.sputniknews.com/20211218/the-hill-abd-senatosu-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlari-ocak-ayinda-oylayacak-1051898987.html
The Hill: ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları ocak ayında oylayacak
The Hill: ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları ocak ayında oylayacak
ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı ocak ayında oylayacağı duyuruldu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T22:46+0300
2021-12-18T22:46+0300
2021-12-18T22:46+0300
dünya
abd
ted cruz
kuzey akım-2
yaptırım
senato
oylama
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The Hill'in aktardığına göre ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırım uygulanmasını öngören tasarısını ocak ayında oylayacak.Gazetede yer alan haberde, "Senato, gelecek ay Teksas eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırım tasarısını oylayacak" ifadesine yer verildi.Habere göre oylama, ABD Başkanı Joe Biden'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevlere aday gösterilenleri onaylama anlaşmasının bir parçası olacak. Senatör Cruz, Kuzey Akım-2 projesine yaptırım uygulanmaması halinde, adayların onaylanmasını engelleyeceği sözü vermişti.Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşasıyla bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngören ve 14 Ocak'a kadar oylanması gereken tasarının geçmesi için en az 60 senatörün desteği gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-2022-savunma-butcesine-kuzey-akim-2-yaptirimlarini-dahil-etmedi-1051543732.html
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abd, ted cruz, kuzey akım-2, yaptırım, senato, oylama
The Hill: ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları ocak ayında oylayacak
ABD Senatosunun Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı ocak ayında oylayacağı duyuruldu.
The Hill'in aktardığına göre ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yaptırım uygulanmasını öngören tasarısını ocak ayında oylayacak.
Gazetede yer alan haberde, "Senato, gelecek ay Teksas eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırım tasarısını oylayacak" ifadesine yer verildi.
Habere göre oylama, ABD Başkanı Joe Biden'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevlere aday gösterilenleri onaylama anlaşmasının bir parçası olacak. Senatör Cruz, Kuzey Akım-2 projesine yaptırım uygulanmaması halinde, adayların onaylanmasını engelleyeceği sözü vermişti.
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşasıyla bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngören ve 14 Ocak'a kadar oylanması gereken tasarının geçmesi için en az 60 senatörün desteği gerekiyor.