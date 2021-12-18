Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/wsj-abd-afganistan-icin-ayrilan-askeri-ekipmanlari-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1051884458.html
WSJ: ABD, Afganistan için ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
WSJ: ABD, Afganistan için ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
ABD'de Joe Biden yönetiminin, daha önce Afgan ordusu için ayırdığı helikopterler ve diğer askeri ekipmanların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik bir plan... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T04:52+0300
2021-12-18T04:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
ukrayna
afganistan
askeri ekipman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048161954_0:280:2963:1947_1920x0_80_0_0_d29dc608e3f1bdbf1c26d4e7865b7b75.jpg
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna, ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti.Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi bu planı henüz onaylamadı.Söz konusu ekipmanlar arasında Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu iddia eden yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askeri güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi.Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/taliban-yonetimi-ile-100-gun-afganistanda-neler-degisti-1051426983.html
ukrayna
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048161954_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_363b1edc364e443522f0e3279ef7834d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, afganistan, askeri ekipman

WSJ: ABD, Afganistan için ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

04:52 18.12.2021
© AP Photo / Rahmat GulABD'den Afganistan'da geriye kalanlar
ABD'den Afganistan'da geriye kalanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Abone ol
ABD'de Joe Biden yönetiminin, daha önce Afgan ordusu için ayırdığı helikopterler ve diğer askeri ekipmanların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik bir plan üzerinde düşündüğü öne sürüldü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna, ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti.
Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi bu planı henüz onaylamadı.
Söz konusu ekipmanlar arasında Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu iddia eden yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askeri güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi.
Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
GÖRÜŞ
Taliban yönetimi ile 100 gün: Afganistan'da neler değişti?
3 Aralık, 20:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:33ABD'yi vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulması bekleniyor
04:52WSJ: ABD, Afganistan için ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
04:16İran'dan UAEA Başkanı Grossi'ye cevap: Hafıza kartları sabotaj eyleminde yok oldu
03:54Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
03:28Der Spiegel: Eski Almanya Başbakanı Willy Brandt ABD istihbaratı için 4 yıl muhbirlik yaptı
02:46Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı
02:26Rusya: Avrupa ve ABD'deki askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahibiz
02:13Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi
02:04Türkiye genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama
01:52Belarus’a kaçan Polonyalı asker Polonya ordusunun işlediği cinayetleri anlattı
01:45Inter, EURO 2020'de kalp krizi geçiren futbolcusu Eriksen ile yolları ayırdı
01:29İkametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
01:12Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde
01:11Stoltenberg: Rusya'yla diyalog Ukrayna'nın endişelerini de dikkate almalı
01:04AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı
01:00Van'da ekmeğe zam
00:56Avusturya'da omicron varyantı nedeniyle seyahat düzenlemesi getirildi
00:51ABD'de ilk kez bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' olarak atandı
00:50Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında seferlerden bazıları yapılamayacak
00:19‘Rusya, 2022'de 10'dan fazla kıtalararası balistik füze fırlatacak’