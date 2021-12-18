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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211218/yerli-otomobilin-toggun-logosu-belli-oldu-1051890598.html
Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu
Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni logosu sosyal medya hesabından paylaşıldı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T14:43+0300
2021-12-18T14:43+0300
2021-12-18T14:47+0300
ekonomi
togg
otomobil
yerli otomobil
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TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşımla, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin logosu belli oldu.Paylaşımda, 'Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' ifadesi kullanıldı.
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togg, otomobil, yerli otomobil
Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu 14:43 18.12.2021 (güncellendi: 14:47 18.12.2021)
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni logosu sosyal medya hesabından paylaşıldı.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşımla, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin logosu belli oldu.
Paylaşımda,
'Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' ifadesi kullanıldı.