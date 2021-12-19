Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211219/amasyadaki-hes-kanali-3-kisiye-mezar-oldu-1051900659.html
Amasya’daki HES kanalı 3 kişiye mezar oldu
Amasya’daki HES kanalı 3 kişiye mezar oldu
Amasya’da HES kanalına düşen araçta ölen 2 gencin bulunması için yapılan çalışmalar esnasında suya düşüp ağır yaralanan AFAD personeli kaldırıldığı hastanede... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T00:17+0300
2021-12-19T00:18+0300
türkiye
amasya
kaza
kanal
hes
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051900634_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_aba5c56665e95e9d011a59d9f9662582.jpg
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın düştüğü HES kanalında suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan Fadime Özdemir (24) ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra kanaldaki kuzeni Muratcan Şahin'in (17) cansız bedeni bulundu. Şahin’in cenazesi hastane morguna götürüldü. Şahin’i arama esnasında dengesin kaybederek suya düşen Amasya AFAD personeli Mürsel Demir (47) de ağır yaralandı. Demir, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.Hastaneye gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İkinci cesedin arandığı sırada AFAD Müdürlüğümüzde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybederek görev şehidi olmuştur” dedi.Masatlı, “Görev şehidimiz Mürsel Demir ile kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
türkiye
amasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051900634_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_0e892027783706d2ce738dc4c734f6ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amasya, kaza, kanal, hes, afad

Amasya’daki HES kanalı 3 kişiye mezar oldu

00:17 19.12.2021 (güncellendi: 00:18 19.12.2021)
© İHA / MURAT ÇELİK - SERDOĞAN SIVACIAmasya’da HES kanalına düşen araçta ölen 2 gencin bulunması için yapılan çalışmalar esnasında suya düşüp ağır yaralanan AFAD personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Amasya’da HES kanalına düşen araçta ölen 2 gencin bulunması için yapılan çalışmalar esnasında suya düşüp ağır yaralanan AFAD personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA / MURAT ÇELİK - SERDOĞAN SIVACI
Abone ol
Amasya’da HES kanalına düşen araçta ölen 2 gencin bulunması için yapılan çalışmalar esnasında suya düşüp ağır yaralanan AFAD personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın düştüğü HES kanalında suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı.
Suya kapılan Fadime Özdemir (24) ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra kanaldaki kuzeni Muratcan Şahin'in (17) cansız bedeni bulundu. Şahin’in cenazesi hastane morguna götürüldü. Şahin’i arama esnasında dengesin kaybederek suya düşen Amasya AFAD personeli Mürsel Demir (47) de ağır yaralandı. Demir, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Hastaneye gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İkinci cesedin arandığı sırada AFAD Müdürlüğümüzde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybederek görev şehidi olmuştur” dedi.
Masatlı, “Görev şehidimiz Mürsel Demir ile kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:33Doktora saldırdı, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı
00:19TURYOL, maliyet artışı sebebiyle bazı seferlerini durdurdu
00:17Amasya’daki HES kanalı 3 kişiye mezar oldu
00:02İçişleri Bakanı Soylu: Hepimiz göçmeniz
00:02Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
DünRusya Dışişleri: NATO, Moskova’nın önerdiği güvenlik garantilerini reddedemez
DünOtopilot aracın sürücü koltuğundaki köpek tartışmalara neden oldu
DünKars-Erzurum kara yolunda otobüs devrildi: 4 ölü, 18 yaralı
DünABD öncülüğündeki koalisyon, Ayn-el Esad üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti
DünKomorlar Cumhurbaşkanı Assoumani: Biz daima Türkiye’nin yanında olacağız
DünLondra'da Omicron varyantı nedeniyle 'olağanüstü durum' ilan edildi
DünKılıçdaroğlu: Bunun adı organize kötülüktür, bizim modele değil stratejiye ihtiyacımız var
DünThe Hill: ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları ocak ayında oylayacak
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız
Dünİzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 35 işçi yaralandı
DünHollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti
DünMSB: GÖKTÜRK-2 uydusu 9 yılda dünyanın etrafında 48 bin 200 tur attı
DünHazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
DünİBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
DünTürkiye Uzay Ajansı Başkanı: Uzaya yatırım lüks değil ihtiyaçtır