https://tr.sputniknews.com/20211219/amasyadaki-hes-kanali-3-kisiye-mezar-oldu-1051900659.html

Amasya’daki HES kanalı 3 kişiye mezar oldu

Amasya’daki HES kanalı 3 kişiye mezar oldu

Amasya’da HES kanalına düşen araçta ölen 2 gencin bulunması için yapılan çalışmalar esnasında suya düşüp ağır yaralanan AFAD personeli kaldırıldığı hastanede... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T00:17+0300

2021-12-19T00:17+0300

2021-12-19T00:18+0300

türkiye

amasya

kaza

kanal

hes

afad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051900634_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_aba5c56665e95e9d011a59d9f9662582.jpg

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın düştüğü HES kanalında suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan Fadime Özdemir (24) ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra kanaldaki kuzeni Muratcan Şahin'in (17) cansız bedeni bulundu. Şahin’in cenazesi hastane morguna götürüldü. Şahin’i arama esnasında dengesin kaybederek suya düşen Amasya AFAD personeli Mürsel Demir (47) de ağır yaralandı. Demir, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.Hastaneye gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İkinci cesedin arandığı sırada AFAD Müdürlüğümüzde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışan Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybederek görev şehidi olmuştur” dedi.Masatlı, “Görev şehidimiz Mürsel Demir ile kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

türkiye

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amasya, kaza, kanal, hes, afad