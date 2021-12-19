https://tr.sputniknews.com/20211219/bakan-koca-didimde-doktora-yonelik-saldiriyi-kinadi-yasal-surecin-kararli-takipcisi-olacagiz-1051915541.html

Bakan Koca, Didim’de doktora yönelik saldırıyı kınadı: Yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız

Bakan Koca, Didim’de doktora yönelik saldırıyı kınadı: Yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız

Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’ın saldırıya uğramasının ardından paylaşımda bulunan Sağlık... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T20:54+0300

2021-12-19T20:54+0300

2021-12-19T20:54+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

sağlıkta şiddet

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Aydın’ın Didim ilçesinde görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açıldı. Yaşanan olayın ardından saldırgan T.D. savcılığa sevk edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.Yaşanan olayın ardından saldırganın serbest bırakılmasına dikkat çeken Bakan Koca, “Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211219/doktora-saldiran-sahis-serbest-birakildi-1051900893.html

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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sağlıkta şiddet