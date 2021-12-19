https://tr.sputniknews.com/20211219/bmw-araba-fiyatlarina-bir-ayda-ikinci-kez-zam-yapti-1051901688.html

BMW, araba fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam yaptı

BMW, araba fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam yaptı

BMW, artan doları kuru ve otomobil sektöründeki çip krizinden dolayı fiyatlarında bir ay içinde ikinci zammını yaptı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T02:17+0300

2021-12-19T02:17+0300

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ekonomi

türkiye

bmw

otomobil

zam

fiyat

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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok otomobil firmasında çip krizi patlak verdi. Bu kriz sonucunda sıfır otomobiller üretilemedi ve fiyatlarda yüksek artışlar yaşandı. Uzun bekleme sürelerinden dolayı ikinci el araçların değeri de son aylarda artışa geçti.Öte yandan artan dolar kuru sebebiyle zamlar birbiri ardına geldi. Otomobil fiyatları her geçen biraz daha ulaşılmaz hale geliyor.En uygun fiyatlı BMW modeli bile neredeyse 1 milyon TLShiftDelete.Net'in haberine göre, geçtiğimiz hafta BMW, artan dolar kuru sebebiyle otomobil fiyatlarına zam yapmıştı. Daha yeni zamın üzerinden çok fazla geçmeden ikinci bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte en uygun fiyatlı BMW modeli bile neredeyse 1 milyon TL’lik bir fiyat etiketine sahip oldu. Bu durumdan içten yanmalı modeller kadar elektrikli modeller de etkilendi.300 bin TL arttı2021 yılının başlarında piyasaya sürülen BMW’nin elektrikli SUV model iX3 yaklaşık 950 bin TL’lik bir fiyat etiketine sahipti. Geçtiğimiz hafta yapılan zamla birlikte aracın fiyatı 1 milyon 642 bin TL olmuştu. Ancak yeni zamla birlikte aracın yeni fiyatı 1 milyon 933 bin TL oldu. Aracın fiyatı iki haftadan az bir sürede 300 bin TL arttı.Ekim ayında başlayan ön sipariş sürecinde 1.6 milyon TL başlangıç fiyatı ile ülkemizdeki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan yeni BMW iX’in 7 Aralık’taki fiyatı 2 milyon 438 bin TL seviyesindeydi. Bugün yayınlanan yeni listeyle birlikte aracın fiyatı 2 milyon 845 bin TL oldu. Araç yaklaşık 400 bin TL zamlandı.7 Aralık ile 18 Aralık arasında gerçekleşen fiyat değişimi şu şekilde:Diğer modellerin yeni fiyatları da şu şekilde:

https://tr.sputniknews.com/20211129/arastirma-bmw-suruculerinin-psikopat-olma-olasiligi-yuksek-1051260958.html

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