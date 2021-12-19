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BMW, araba fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam yaptı
BMW, araba fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam yaptı
BMW, artan doları kuru ve otomobil sektöründeki çip krizinden dolayı fiyatlarında bir ay içinde ikinci zammını yaptı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T02:17+0300
2021-12-19T02:17+0300
ekonomi
türkiye
bmw
otomobil
zam
fiyat
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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok otomobil firmasında çip krizi patlak verdi. Bu kriz sonucunda sıfır otomobiller üretilemedi ve fiyatlarda yüksek artışlar yaşandı. Uzun bekleme sürelerinden dolayı ikinci el araçların değeri de son aylarda artışa geçti.Öte yandan artan dolar kuru sebebiyle zamlar birbiri ardına geldi. Otomobil fiyatları her geçen biraz daha ulaşılmaz hale geliyor.En uygun fiyatlı BMW modeli bile neredeyse 1 milyon TLShiftDelete.Net'in haberine göre, geçtiğimiz hafta BMW, artan dolar kuru sebebiyle otomobil fiyatlarına zam yapmıştı. Daha yeni zamın üzerinden çok fazla geçmeden ikinci bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte en uygun fiyatlı BMW modeli bile neredeyse 1 milyon TL’lik bir fiyat etiketine sahip oldu. Bu durumdan içten yanmalı modeller kadar elektrikli modeller de etkilendi.300 bin TL arttı2021 yılının başlarında piyasaya sürülen BMW’nin elektrikli SUV model iX3 yaklaşık 950 bin TL’lik bir fiyat etiketine sahipti. Geçtiğimiz hafta yapılan zamla birlikte aracın fiyatı 1 milyon 642 bin TL olmuştu. Ancak yeni zamla birlikte aracın yeni fiyatı 1 milyon 933 bin TL oldu. Aracın fiyatı iki haftadan az bir sürede 300 bin TL arttı.Ekim ayında başlayan ön sipariş sürecinde 1.6 milyon TL başlangıç fiyatı ile ülkemizdeki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan yeni BMW iX’in 7 Aralık’taki fiyatı 2 milyon 438 bin TL seviyesindeydi. Bugün yayınlanan yeni listeyle birlikte aracın fiyatı 2 milyon 845 bin TL oldu. Araç yaklaşık 400 bin TL zamlandı.7 Aralık ile 18 Aralık arasında gerçekleşen fiyat değişimi şu şekilde:Diğer modellerin yeni fiyatları da şu şekilde:
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türkiye, bmw, otomobil, zam, fiyat

BMW, araba fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam yaptı

02:17 19.12.2021
© AFP 2021 / Cristof StacheBMW: 'Türkçe yasağı' iddiaları gerçek dışı
BMW: 'Türkçe yasağı' iddiaları gerçek dışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Cristof Stache
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BMW, artan doları kuru ve otomobil sektöründeki çip krizinden dolayı fiyatlarında bir ay içinde ikinci zammını yaptı.
Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok otomobil firmasında çip krizi patlak verdi. Bu kriz sonucunda sıfır otomobiller üretilemedi ve fiyatlarda yüksek artışlar yaşandı. Uzun bekleme sürelerinden dolayı ikinci el araçların değeri de son aylarda artışa geçti.
Öte yandan artan dolar kuru sebebiyle zamlar birbiri ardına geldi. Otomobil fiyatları her geçen biraz daha ulaşılmaz hale geliyor.

En uygun fiyatlı BMW modeli bile neredeyse 1 milyon TL

ShiftDelete.Net'in haberine göre, geçtiğimiz hafta BMW, artan dolar kuru sebebiyle otomobil fiyatlarına zam yapmıştı. Daha yeni zamın üzerinden çok fazla geçmeden ikinci bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte en uygun fiyatlı BMW modeli bile neredeyse 1 milyon TL’lik bir fiyat etiketine sahip oldu. Bu durumdan içten yanmalı modeller kadar elektrikli modeller de etkilendi.

300 bin TL arttı

2021 yılının başlarında piyasaya sürülen BMW’nin elektrikli SUV model iX3 yaklaşık 950 bin TL’lik bir fiyat etiketine sahipti. Geçtiğimiz hafta yapılan zamla birlikte aracın fiyatı 1 milyon 642 bin TL olmuştu. Ancak yeni zamla birlikte aracın yeni fiyatı 1 milyon 933 bin TL oldu. Aracın fiyatı iki haftadan az bir sürede 300 bin TL arttı.
BMW - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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Ekim ayında başlayan ön sipariş sürecinde 1.6 milyon TL başlangıç fiyatı ile ülkemizdeki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan yeni BMW iX’in 7 Aralık’taki fiyatı 2 milyon 438 bin TL seviyesindeydi. Bugün yayınlanan yeni listeyle birlikte aracın fiyatı 2 milyon 845 bin TL oldu. Araç yaklaşık 400 bin TL zamlandı.
7 Aralık ile 18 Aralık arasında gerçekleşen fiyat değişimi şu şekilde:
BMW 118i Sport Line: 776 bin 500 TL’den 906 bin 400 TL’ye
BMW 218i Gran Coupe Sport: 825 bin TL’den 971 bin 600 TL’ye
BMW 320i Sedan Sport Line: 1 milyon 92 bin TL’den 1 milyon 278 bin 800 TL’ye
BMW 420i Coupe M Sport: 1 milyon 278 bin TL’den 1 milyon 496 bin 300 TL’ye
BMW 520i Sedan Luxury Line: 1 milyon 498 bin TL’den 1 milyon 748 bin TL’ye
BMW 630i Gran Turismo Luxury Line: 2 milyon 448 bin TL’den 2 milyon 891 bin 800 TL’ye
BMW 740Ld xDrive Pure Excellence: 5 milyon 482 bin TL’den 6 milyon 398 bin 900 TL’ye
BMW 840i xDrive Coupe M: 5 milyon 738 bin TL’den 6 milyon 697 bin 900 TL’ye
Diğer modellerin yeni fiyatları da şu şekilde:
BMW X1 sDrive18i X-Line: 1 milyon 171 bin 400 TL
BMW X2 sDrive18i M Sport. 1 milyon 92 bin 700 TL
BMW X3 sDrive20i X-Line: 1 milyon 696 bin 600 TL
BMW Z4 sDrive30i Edition M Sport: 2 milyon 99 bin 400 TL
BMW i3s Edition Electric: 1 milyon 228 bin TL
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