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DSÖ: Sputnik V’nin onaylanması için ek veri gerekli
DSÖ: Sputnik V’nin onaylanması için ek veri gerekli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının onaylanmasının gecikmesinin... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T10:20+0300
2021-12-19T10:20+0300
koronavirüs
rusya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
onay
aşı
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Harris’e göre, teknik dosyanın incelemelerinin sürmesi ve ek bilgi beklemeleri nedeniyle Sputnik V hakkında bir karar verilmedi.“Ancak değerlendirme süreci devam ediyor” diyen Harris, DSÖ’nün sadece Batı menşeli aşıları onayladığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Harris, Çin ve Hindistan’dan aşıların da tanındığı örneğini verdi.DSÖ Sözcüsü, Batı’nın bazı aşılarıyla ilgili süreçlerin de uzun zaman aldığını kaydetti.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ekim başında Sputnik V ile ilgili DSÖ’deki tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını, sadece bazı idari prosedürlerin kaldığını söylemişti.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de birkaç ay içinde DSÖ’den izin çıkmasını beklediklerini belirtmişti.DSÖ Başkanı Hans Kluge, kurumun Sputnik V’yi 2022’nin ilk çeyreğinde tanıyabileceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-saglik-bakani-murasko-sputnik-v-asisi-omicronu-etkisiz-hale-getiriyor-1051879526.html
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rusya, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), onay, aşı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

DSÖ: Sputnik V’nin onaylanması için ek veri gerekli

10:20 19.12.2021
© Sputnik / Валерий МельниковSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının onaylanmasının gecikmesinin nedenlerini açıkladı. Harris’e göre, aşının onaylanması için daha fazla veriye ihtiyaç var.
Harris’e göre, teknik dosyanın incelemelerinin sürmesi ve ek bilgi beklemeleri nedeniyle Sputnik V hakkında bir karar verilmedi.
“Ancak değerlendirme süreci devam ediyor” diyen Harris, DSÖ’nün sadece Batı menşeli aşıları onayladığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Harris, Çin ve Hindistan’dan aşıların da tanındığı örneğini verdi.
DSÖ Sözcüsü, Batı’nın bazı aşılarıyla ilgili süreçlerin de uzun zaman aldığını kaydetti.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ekim başında Sputnik V ile ilgili DSÖ’deki tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını, sadece bazı idari prosedürlerin kaldığını söylemişti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de birkaç ay içinde DSÖ’den izin çıkmasını beklediklerini belirtmişti.
DSÖ Başkanı Hans Kluge, kurumun Sputnik V’yi 2022’nin ilk çeyreğinde tanıyabileceğini ifade etmişti.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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