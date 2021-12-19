https://tr.sputniknews.com/20211219/dso-sputnik-vnin-onaylanmasi-icin-ek-veri-gerekli-1051904984.html

DSÖ: Sputnik V’nin onaylanması için ek veri gerekli

DSÖ: Sputnik V’nin onaylanması için ek veri gerekli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının onaylanmasının gecikmesinin... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T10:20+0300

2021-12-19T10:20+0300

2021-12-19T10:20+0300

koronavirüs

rusya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

onay

aşı

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Harris’e göre, teknik dosyanın incelemelerinin sürmesi ve ek bilgi beklemeleri nedeniyle Sputnik V hakkında bir karar verilmedi.“Ancak değerlendirme süreci devam ediyor” diyen Harris, DSÖ’nün sadece Batı menşeli aşıları onayladığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Harris, Çin ve Hindistan’dan aşıların da tanındığı örneğini verdi.DSÖ Sözcüsü, Batı’nın bazı aşılarıyla ilgili süreçlerin de uzun zaman aldığını kaydetti.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ekim başında Sputnik V ile ilgili DSÖ’deki tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını, sadece bazı idari prosedürlerin kaldığını söylemişti.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de birkaç ay içinde DSÖ’den izin çıkmasını beklediklerini belirtmişti.DSÖ Başkanı Hans Kluge, kurumun Sputnik V’yi 2022’nin ilk çeyreğinde tanıyabileceğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-saglik-bakani-murasko-sputnik-v-asisi-omicronu-etkisiz-hale-getiriyor-1051879526.html

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rusya, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), onay, aşı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v