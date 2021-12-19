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https://tr.sputniknews.com/20211219/ibrahim-tatlises-hulya-avsar-canimi-istesin-veririm-1051914318.html
İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin veririm
İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin veririm
Gazinoda sahneye çıkan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Hülya Avşar canımı istesin veririm" dedi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T19:05+0300
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yaşam
hülya avşar
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Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses sahnede 'Bebeğim', 'Haydi Söyle', 'Sarhoş', 'Bir Kulunu Çok Sevdim' ve 'Yalan' şarkılarını seslendirdi. Tatlıses burada ayrıca, "Hülya Avşar canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/hulya-avsardan-kadina-siddetle-elestirilen-ibrahim-tatlisese-destek-1051825816.html
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hülya avşar, ibrahim tatlıses

İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin veririm

19:05 19.12.2021
© Fotoğraf : YouTube/İbrahim Tatlısesİbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Fotoğraf : YouTube/İbrahim Tatlıses
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Gazinoda sahneye çıkan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Hülya Avşar canımı istesin veririm" dedi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses sahnede 'Bebeğim', 'Haydi Söyle', 'Sarhoş', 'Bir Kulunu Çok Sevdim' ve 'Yalan' şarkılarını seslendirdi.
Tatlıses burada ayrıca, "Hülya Avşar canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" ifadesini kullandı.
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