https://tr.sputniknews.com/20211219/ibrahim-tatlises-hulya-avsar-canimi-istesin-veririm-1051914318.html

İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin veririm

İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin veririm

Gazinoda sahneye çıkan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Hülya Avşar canımı istesin veririm" dedi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T19:05+0300

2021-12-19T19:05+0300

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yaşam

hülya avşar

ibrahim tatlıses

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Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses sahnede 'Bebeğim', 'Haydi Söyle', 'Sarhoş', 'Bir Kulunu Çok Sevdim' ve 'Yalan' şarkılarını seslendirdi. Tatlıses burada ayrıca, "Hülya Avşar canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/hulya-avsardan-kadina-siddetle-elestirilen-ibrahim-tatlisese-destek-1051825816.html

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hülya avşar, ibrahim tatlıses