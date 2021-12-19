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İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan, ABD ve Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye alma tavsiyesi
İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan, ABD ve Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye alma tavsiyesi
İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemleri çerçevesinde, Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeyi... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T19:34+0300
2021-12-19T19:34+0300
koronavirüs
abd
israil
türkiye
koronavirüs
kırmızı liste
omicron
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkeleri Sınıflandırma Komitesi, hükümetten, ABD, İtalya, Belçika, Almanya, Türkiye, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre'nin seyahat tablosunda 22 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde "kırmızı liste"ye eklenmesini istedi.İsrail'in kırmızı seyahat listesinde, çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere okyanus adaları ve Avrupa'dan 50'den fazla ülkenin yer aldığı hatırlatıldı.Teklifin, hükümet tarafından oylanacağı, ardından İsrail Parlamentosu Knessett'teki ilgili komiteye sevk edileceği belirtildi.Salgında 'beşinci dalga'İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısının açılışında, İsrail'in sınırları kapatarak yeni varyant karşısında erken önlem aldığını söyledi.Herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısı yapan Bennett, halkın salgının getirdiği kısıtlamalardan yorulduğunu, bunu anladıklarını ancak İsrail ekonomisi ve eğitim sistemini sürdürmek için önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı.Bennett, "salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini ve her ailenin hazırlıklı olmasını" istedi.İsrail'de Omicron vaka sayısı 175'e yükseldiİsrail Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, 40 kişide daha Omicron varyantı tespit edildiği, ülkedeki Omicron varyantı toplam vaka sayısının 175'e yükseldiği paylaşıldı.Omicron varyantına yakalananların 113'ünün yurt dışından ülkeye gelen kişiler olduğu, 380 kişinin de yeni varyant şüphesi olduğu ve sayının artabileceğine işaret edildi.İsrail, yeni varyant karşısında kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211216/israil-omicron-varyanti-nedeniyle-7-ulkeyi-daha-kirmizi-listeye-ekledi-1051815441.html
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abd, israil, türkiye, koronavirüs, kırmızı liste, omicron

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan, ABD ve Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye alma tavsiyesi

19:34 19.12.2021
© AFP 2021İsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021
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İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemleri çerçevesinde, Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeyi seyahat tablosunda kırmızı listeye ekleme tavsiyesinde bulundu.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkeleri Sınıflandırma Komitesi, hükümetten, ABD, İtalya, Belçika, Almanya, Türkiye, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre'nin seyahat tablosunda 22 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde "kırmızı liste"ye eklenmesini istedi.
İsrail'in kırmızı seyahat listesinde, çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere okyanus adaları ve Avrupa'dan 50'den fazla ülkenin yer aldığı hatırlatıldı.
Teklifin, hükümet tarafından oylanacağı, ardından İsrail Parlamentosu Knessett'teki ilgili komiteye sevk edileceği belirtildi.

Salgında 'beşinci dalga'

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısının açılışında, İsrail'in sınırları kapatarak yeni varyant karşısında erken önlem aldığını söyledi.
Herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısı yapan Bennett, halkın salgının getirdiği kısıtlamalardan yorulduğunu, bunu anladıklarını ancak İsrail ekonomisi ve eğitim sistemini sürdürmek için önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı.
Bennett, "salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini ve her ailenin hazırlıklı olmasını" istedi.

İsrail'de Omicron vaka sayısı 175'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, 40 kişide daha Omicron varyantı tespit edildiği, ülkedeki Omicron varyantı toplam vaka sayısının 175'e yükseldiği paylaşıldı.
Omicron varyantına yakalananların 113'ünün yurt dışından ülkeye gelen kişiler olduğu, 380 kişinin de yeni varyant şüphesi olduğu ve sayının artabileceğine işaret edildi.
İsrail, yeni varyant karşısında kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
İsrail - Ben Gurion Havaalanı - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
KORONAVİRÜS
İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeyi daha 'kırmızı liste'ye ekledi
16 Aralık, 01:13
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