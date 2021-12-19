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Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
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savunma
kırgızistan
siha
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmeti'nde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/ukraynadaki-fabrikada-turkiye-yapimi-anka-ihalari-uretilecek-1051716128.html
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kırgızistan, siha, bayraktar tb2

Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

00:02 19.12.2021
© AABayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA
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Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmeti'nde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.
Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.
SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.
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