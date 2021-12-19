https://tr.sputniknews.com/20211219/kirgizistan-turkiyeden-bayraktar-tb2lerini-teslim-aldi-1051900377.html

Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T00:02+0300

2021-12-19T00:02+0300

2021-12-19T00:02+0300

savunma

kırgızistan

siha

bayraktar tb2

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmeti'nde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

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kırgızistan, siha, bayraktar tb2