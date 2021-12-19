Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211219/rus-buyukelcilik-isvicrenin-isadami-klyusini-sinirdisi-etmesi-abdnin-rus-avi-1051912387.html
Rus Büyükelçilik: İsviçre’nin işadamı Klyuşin’i sınırdışı etmesi ABD’nin ‘Rus avı’
Rus Büyükelçilik: İsviçre’nin işadamı Klyuşin’i sınırdışı etmesi ABD’nin ‘Rus avı’
Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in dün İsviçre’den ABD’ye sınırdışı edilmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Rusya’nın İsviçre Büyükelçiliği, bunun bir başka... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T16:56+0300
2021-12-19T16:56+0300
dünya
abd
rusya
isviçre
sınırdışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_484f6277a0daed513508738f30a23115.jpg
Rus basınına konuşan Büyükelçilik Sözcüsü Vladimir Hohlov, “Washington tarafından Rus vatandaşlarına karşı üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen bir başka av durumu ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.Hohlov 21 Mart’tan bu yana tutuklu olan Rusya vatandaşı Vladislav Klyuşin’in ABD’nin iade talebinin ardından 18 Aralık’ta alelacele sınırdışı edilmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.İsviçre Adalet Bakanlığı 18 Aralık’ta Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in ABD’ye sınırdışı edildiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre, ABD polisleri Klyuşin’i Zürih’te tutuklayıp ona ABD’ye uçuşu sırasında da eşlik etti.Klyuşin 21 Mart’ta ABD’nin talebi üzerine İsviçre’de tutuklanmıştı. Rus işadamı ABD’de suç ortaklarıyla birlikte çalıntı ve kamuya açık olmayan bilgilere dayalı değerli evraklarla içeriden bilgi ticaretiyle uğraşmakla suçlanıyor. Klyuşin, medya takip ve enformasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren M13 şirketinin kurucusu.
rusya
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_071fb48b1434faed157503d4712ae08d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, isviçre, sınırdışı

Rus Büyükelçilik: İsviçre’nin işadamı Klyuşin’i sınırdışı etmesi ABD’nin ‘Rus avı’

16:56 19.12.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in dün İsviçre’den ABD’ye sınırdışı edilmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Rusya’nın İsviçre Büyükelçiliği, bunun bir başka ‘Rus avı’ olduğunu belirtti.
Rus basınına konuşan Büyükelçilik Sözcüsü Vladimir Hohlov, “Washington tarafından Rus vatandaşlarına karşı üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen bir başka av durumu ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
Hohlov 21 Mart’tan bu yana tutuklu olan Rusya vatandaşı Vladislav Klyuşin’in ABD’nin iade talebinin ardından 18 Aralık’ta alelacele sınırdışı edilmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.
İsviçre Adalet Bakanlığı 18 Aralık’ta Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in ABD’ye sınırdışı edildiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre, ABD polisleri Klyuşin’i Zürih’te tutuklayıp ona ABD’ye uçuşu sırasında da eşlik etti.
Klyuşin 21 Mart’ta ABD’nin talebi üzerine İsviçre’de tutuklanmıştı. Rus işadamı ABD’de suç ortaklarıyla birlikte çalıntı ve kamuya açık olmayan bilgilere dayalı değerli evraklarla içeriden bilgi ticaretiyle uğraşmakla suçlanıyor. Klyuşin, medya takip ve enformasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren M13 şirketinin kurucusu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:19Muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya: Mazeretsiz özür diliyorum
18:14Türk yazılımcı derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde Iron Man gibi ateş edebiliyor
17:43İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’
17:39Erdoğan: Enflasyon aşağıya inmeye başlayacak çünkü faiz sebep enflasyon neticedir; bu da benim tezim
17:22Bilim Kurulu Üyesi Kara: TURKOVAC uygulanan kişilerde ağır hastalanan veya hastaneye yatan olmadı
17:18Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşecek
17:02RDIF: Afrika ülkelerine karşılıksız olarak Sputnik Light aşıları gönderebiliriz
16:56Rus Büyükelçilik: İsviçre’nin işadamı Klyuşin’i sınırdışı etmesi ABD’nin ‘Rus avı’
16:38Cumhurbaşkanı danışmanı: Milli iktisat ve siyaset politikasıyla tarih yazıyor, yeni dünya kuruyoruz
16:36Ronaldo, Cruzeiro'yu satın aldı
16:29İsrail, Türkiye dahil 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye ekledi
16:29Siparişlerini atla dağıtıyor: ‘Küresel ısınma için farkındalık oluşturmak istedik’
16:20BUDO'da akşam seferleri de iptal edildi
16:16Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biliyoruz ki, bütün işlerde istişare bize bir emr-i ilahidir
16:10Peskov: DSÖ birkaç ay içinde Sputnik V’yi onaylayabilir
16:05Rusya’da günlük vaka sayısı üç gündür 28 binin altında
15:57Günde yaklaşık 100 bardak çay içiyor: '7.5 saat rekorum var'
15:54Edirne'deki Bulgar Kilisesi'nde 2 yıl sonra ilk Noel ayini
15:51Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu hayatını kaybetti
15:43CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu