https://tr.sputniknews.com/20211219/rus-buyukelcilik-isvicrenin-isadami-klyusini-sinirdisi-etmesi-abdnin-rus-avi-1051912387.html

Rus Büyükelçilik: İsviçre’nin işadamı Klyuşin’i sınırdışı etmesi ABD’nin ‘Rus avı’

Rus Büyükelçilik: İsviçre’nin işadamı Klyuşin’i sınırdışı etmesi ABD’nin ‘Rus avı’

Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in dün İsviçre’den ABD’ye sınırdışı edilmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Rusya’nın İsviçre Büyükelçiliği, bunun bir başka... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T16:56+0300

2021-12-19T16:56+0300

2021-12-19T16:56+0300

dünya

abd

rusya

isviçre

sınırdışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_484f6277a0daed513508738f30a23115.jpg

Rus basınına konuşan Büyükelçilik Sözcüsü Vladimir Hohlov, “Washington tarafından Rus vatandaşlarına karşı üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen bir başka av durumu ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.Hohlov 21 Mart’tan bu yana tutuklu olan Rusya vatandaşı Vladislav Klyuşin’in ABD’nin iade talebinin ardından 18 Aralık’ta alelacele sınırdışı edilmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.İsviçre Adalet Bakanlığı 18 Aralık’ta Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in ABD’ye sınırdışı edildiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre, ABD polisleri Klyuşin’i Zürih’te tutuklayıp ona ABD’ye uçuşu sırasında da eşlik etti.Klyuşin 21 Mart’ta ABD’nin talebi üzerine İsviçre’de tutuklanmıştı. Rus işadamı ABD’de suç ortaklarıyla birlikte çalıntı ve kamuya açık olmayan bilgilere dayalı değerli evraklarla içeriden bilgi ticaretiyle uğraşmakla suçlanıyor. Klyuşin, medya takip ve enformasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren M13 şirketinin kurucusu.

rusya

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, isviçre, sınırdışı