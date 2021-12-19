Rus Büyükelçilik: İsviçre’nin işadamı Klyuşin’i sınırdışı etmesi ABD’nin ‘Rus avı’

Rus basınına konuşan Büyükelçilik Sözcüsü Vladimir Hohlov, “Washington tarafından Rus vatandaşlarına karşı üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen bir başka av durumu ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.Hohlov 21 Mart’tan bu yana tutuklu olan Rusya vatandaşı Vladislav Klyuşin’in ABD’nin iade talebinin ardından 18 Aralık’ta alelacele sınırdışı edilmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.İsviçre Adalet Bakanlığı 18 Aralık’ta Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in ABD’ye sınırdışı edildiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre, ABD polisleri Klyuşin’i Zürih’te tutuklayıp ona ABD’ye uçuşu sırasında da eşlik etti.Klyuşin 21 Mart’ta ABD’nin talebi üzerine İsviçre’de tutuklanmıştı. Rus işadamı ABD’de suç ortaklarıyla birlikte çalıntı ve kamuya açık olmayan bilgilere dayalı değerli evraklarla içeriden bilgi ticaretiyle uğraşmakla suçlanıyor. Klyuşin, medya takip ve enformasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren M13 şirketinin kurucusu.
Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in dün İsviçre’den ABD’ye sınırdışı edilmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Rusya’nın İsviçre Büyükelçiliği, bunun bir başka ‘Rus avı’ olduğunu belirtti.
Rus basınına konuşan Büyükelçilik Sözcüsü Vladimir Hohlov, “Washington tarafından Rus vatandaşlarına karşı üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen bir başka av durumu ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
Hohlov 21 Mart’tan bu yana tutuklu olan Rusya vatandaşı Vladislav Klyuşin’in ABD’nin iade talebinin ardından 18 Aralık’ta alelacele sınırdışı edilmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.
İsviçre Adalet Bakanlığı 18 Aralık’ta Rus işadamı Vladislav Klyuşin’in ABD’ye sınırdışı edildiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre, ABD polisleri Klyuşin’i Zürih’te tutuklayıp ona ABD’ye uçuşu sırasında da eşlik etti.
Klyuşin 21 Mart’ta ABD’nin talebi üzerine İsviçre’de tutuklanmıştı. Rus işadamı ABD’de suç ortaklarıyla birlikte çalıntı ve kamuya açık olmayan bilgilere dayalı değerli evraklarla içeriden bilgi ticaretiyle uğraşmakla suçlanıyor. Klyuşin, medya takip ve enformasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren M13 şirketinin kurucusu.