https://tr.sputniknews.com/20211219/ukrayna-ulusal-guvenlik-konseyi-ukraynaya-yabanci-askeri-birlik-yerlestirilmesi-plani-yok-1051900999.html
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi: Ukrayna'ya yabancı askeri birlik yerleştirilmesi planı yok
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi: Ukrayna'ya yabancı askeri birlik yerleştirilmesi planı yok
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Ukrayna topraklarına yabancı askeri birlik yerleştirme planının olmadığını söyledi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T00:48+0300
2021-12-19T00:48+0300
2021-12-19T00:48+0300
dünya
rusya
ukrayna
yabancı asker
ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi
aleksey danilov
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, herhangi bir ülkenin Ukrayna topraklarına askeri birlik yerleştirme planının olmadığını ifade etti.Apostorof Televizyonuna konuşan Danilov, "Şu anda, ABD, İngiltere, Polonya, Litvanya ve diğer ülkelerden ordumuzu eğiten askeri personel var. Uzun zamandır ülkemizdeler, erkek ve kız çocuklarımıza eğitim sahalarımızda ülkemizi nasıl savunacaklarını öğretiyorlar ve bunun için onlara minnettarız" dedi.Bugün için Ukrayna topraklarına askeri bir birlik yerleştirme planının olmadığını belirten Danilov, "Eğer büyük bir askeri birlikten bahsediyorsak, bunu söyleyemem, her ülke bu konuyla ilgili kararı kendisi verir. Bugün, Ukrayna'yı kendi canları pahasına savunmaya hazır olduklarına dair bir bilgi yok. Ayrıca, bunun onların görevi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Daha önce Alman Spiegel gazetesi, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'in müttefik devletlerin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı gizli toplantıda, NATO’nun ‘Enhanced Forward Presence’ misyonu kapsamında Bulgaristan ve Romanya'da bin 500 kişiden oluşan iki askeri birlik oluşturulması önerisinde bulunduğunu ileri sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-rusya-sinirlari-yakinina-f-15-savas-ucaklari-konuslandirdi-1051839584.html
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rusya, ukrayna, yabancı asker, ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, aleksey danilov
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi: Ukrayna'ya yabancı askeri birlik yerleştirilmesi planı yok
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Ukrayna topraklarına yabancı askeri birlik yerleştirme planının olmadığını söyledi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, herhangi bir ülkenin Ukrayna topraklarına askeri birlik yerleştirme planının olmadığını ifade etti.
Apostorof Televizyonuna konuşan Danilov, "Şu anda, ABD, İngiltere, Polonya, Litvanya ve diğer ülkelerden ordumuzu eğiten askeri personel var. Uzun zamandır ülkemizdeler, erkek ve kız çocuklarımıza eğitim sahalarımızda ülkemizi nasıl savunacaklarını öğretiyorlar ve bunun için onlara minnettarız" dedi.
Bugün için Ukrayna topraklarına askeri bir birlik yerleştirme planının olmadığını belirten Danilov, "Eğer büyük bir askeri birlikten bahsediyorsak, bunu söyleyemem, her ülke bu konuyla ilgili kararı kendisi verir. Bugün, Ukrayna'yı kendi canları pahasına savunmaya hazır olduklarına dair bir bilgi yok. Ayrıca, bunun onların görevi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Daha önce Alman Spiegel gazetesi, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'in müttefik devletlerin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı gizli toplantıda, NATO’nun ‘Enhanced Forward Presence’ misyonu kapsamında Bulgaristan ve Romanya'da bin 500 kişiden oluşan iki askeri birlik oluşturulması önerisinde bulunduğunu ileri sürmüştü.