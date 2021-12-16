Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-rusya-sinirlari-yakinina-f-15-savas-ucaklari-konuslandirdi-1051839584.html
ABD, Rusya sınırları yakınına F-15 savaş uçakları konuşlandırdı
ABD, Rusya sınırları yakınına F-15 savaş uçakları konuşlandırdı
Washington, Moskova'yı Karadeniz ve Ukrayna'da caydırmak için hazırlanan bir NATO misyonu kapsamında Rusya sınırlarına yakın semalarda devriye gezmek üzere... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T17:50+0300
2021-12-16T17:50+0300
savunma
abd
rusya
ukrayna
nato
f-35
asker
f-15
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg
NATO'dan yapılan açıklamaya göre ABD'ye ait F-15E Strike Eagles uçakları, dün Romanya'nın orta bölgelerindeki Campia Turzii hava üssüne indi.NATO, Rumen savaş uçakları ve İtalyan Eurofighter Typhoon uçakları birlikte Romanya'nın Karadeniz kıyısına yakın bir hava üssünden havalanarak hava devriyesi gerçekleştireceğini belirtti.Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Joel Carey, ABD savaş uçaklarının bölgeye intikalinin NATO'nun bölgedeki caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyledi.Carey, "NATO'yu desteklemek için Müttefik hava unsurlarını hızlıca konuşlandırma yeteneği, hazır olmamız için hayati önem taşıyor ve birliğin çevikliğini gösteriyor" dedi.2014'te NATO, 'gelişmiş hava devriyesi' adını verdiği uygulama kapsamında Rusya'nın batı sınırları yakınında keşif uçuşlarını ve hava devriyelerini artırmıştı.NATO ve Rusya, askeri uçuşlarını karşılıklı olarak yakından takip ediyor ve birbirlerini gökyüzünde tehlikeli manevralar yapmakla suçluyor.Aralık başında Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait bir keşif uçağının Karadeniz üzerinde 142 kişinin bulunduğu bir Rus yolcu uçağına yaklaştığını ve yaşanan olay nedeniyle protesto notası hazırlandığını açıklamıştı.Keşif uçağı mürettebatının Rus hava kontrol memurlarının uyarılarına karşılık vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya sınırlarının yakınındaki yoğunluğunun artması, sivil uçaklara yönelik tehlikeli olay yaşanma risklerini arttırıyor" denmişti.
https://tr.sputniknews.com
https://tr.sputniknews.com/20211216/zelenskiyi-agirlayan-stoltenberg-yeni-nato-konsepti-ukraynanin-uyelik-hakkini-teyit-edecek-1051831618.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102816/14/1028161478_255:0:4344:3067_1920x0_80_0_0_82d3cae4591bf30217f2f64ede940a80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, nato, f-35, asker, f-15, sınır

ABD, Rusya sınırları yakınına F-15 savaş uçakları konuşlandırdı

17:50 16.12.2021
© AP Photo / Ivan SekretarevABD- Rusya- Bayrak
ABD- Rusya- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Abone ol
Washington, Moskova'yı Karadeniz ve Ukrayna'da caydırmak için hazırlanan bir NATO misyonu kapsamında Rusya sınırlarına yakın semalarda devriye gezmek üzere Romanya'ya savaş uçakları gönderdi.
17:50
NATO'dan yapılan açıklamaya göre ABD'ye ait F-15E Strike Eagles uçakları, dün Romanya'nın orta bölgelerindeki Campia Turzii hava üssüne indi.

NATO, Rumen savaş uçakları ve İtalyan Eurofighter Typhoon uçakları birlikte Romanya'nın Karadeniz kıyısına yakın bir hava üssünden havalanarak hava devriyesi gerçekleştireceğini belirtti.

Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Joel Carey, ABD savaş uçaklarının bölgeye intikalinin NATO'nun bölgedeki caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyledi.

Carey, "NATO'yu desteklemek için Müttefik hava unsurlarını hızlıca konuşlandırma yeteneği, hazır olmamız için hayati önem taşıyor ve birliğin çevikliğini gösteriyor" dedi.

2014'te NATO, 'gelişmiş hava devriyesi' adını verdiği uygulama kapsamında Rusya'nın batı sınırları yakınında keşif uçuşlarını ve hava devriyelerini artırmıştı.

NATO ve Rusya, askeri uçuşlarını karşılıklı olarak yakından takip ediyor ve birbirlerini gökyüzünde tehlikeli manevralar yapmakla suçluyor.

Aralık başında Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait bir keşif uçağının Karadeniz üzerinde 142 kişinin bulunduğu bir Rus yolcu uçağına yaklaştığını ve yaşanan olay nedeniyle protesto notası hazırlandığını açıklamıştı.

Keşif uçağı mürettebatının Rus hava kontrol memurlarının uyarılarına karşılık vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya sınırlarının yakınındaki yoğunluğunun artması, sivil uçaklara yönelik tehlikeli olay yaşanma risklerini arttırıyor" denmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
DÜNYA
Zelenskiy'i ağırlayan Stoltenberg: Yeni NATO konsepti Ukrayna'nın üyelik hakkını teyit edecek
14:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:48Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
18:43Kremlin: Güvenlik garantisiyle ilgili görüşmelere hazır olduğumuzu ABD’ye bildirdik
18:42TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek
18:29Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor
18:24İstanbul'da mezar fiyatlarına zam geldi
18:16Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
18:15İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede
18:05Rusya: Üçüncü Dünya Savaşı başladı, şimdilik siber alanda
18:02Kavlak: Asgari ücrette AGİ kalktı, brüt asgari ücrete kadarki kısım vergiden muaf olacak
17:56AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti
17:50TFF, 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de VAR teknolojisinin kullanılacağını açıkladı
17:50ABD, Rusya sınırları yakınına F-15 savaş uçakları konuşlandırdı
17:50Hanau saldırısında takipsizlik kararı verildi
17:42Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: 2022'de faiz artırımı olası değil
17:40Türkiye, Kilyos’ta balıkçı teknesiyle çarpışan tankerdeki iki Rus denizciyi serbest bıraktı
17:29Microsoft'tan 'Çin, İran, Kuzey Kore, Türkiye yönetimlerine bağlı bilgisayar korsanları' uyarısı
17:28Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
17:27Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi
17:24İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geleneksel Noel yemeğini iptal etti
17:14MHP Genel Başkanı Bahçeli: Asgari ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir