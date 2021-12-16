https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-rusya-sinirlari-yakinina-f-15-savas-ucaklari-konuslandirdi-1051839584.html

ABD, Rusya sınırları yakınına F-15 savaş uçakları konuşlandırdı

ABD, Rusya sınırları yakınına F-15 savaş uçakları konuşlandırdı

Washington, Moskova'yı Karadeniz ve Ukrayna'da caydırmak için hazırlanan bir NATO misyonu kapsamında Rusya sınırlarına yakın semalarda devriye gezmek üzere... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T17:50+0300

2021-12-16T17:50+0300

2021-12-16T17:50+0300

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre ABD'ye ait F-15E Strike Eagles uçakları, dün Romanya'nın orta bölgelerindeki Campia Turzii hava üssüne indi.NATO, Rumen savaş uçakları ve İtalyan Eurofighter Typhoon uçakları birlikte Romanya'nın Karadeniz kıyısına yakın bir hava üssünden havalanarak hava devriyesi gerçekleştireceğini belirtti.Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Joel Carey, ABD savaş uçaklarının bölgeye intikalinin NATO'nun bölgedeki caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyledi.Carey, "NATO'yu desteklemek için Müttefik hava unsurlarını hızlıca konuşlandırma yeteneği, hazır olmamız için hayati önem taşıyor ve birliğin çevikliğini gösteriyor" dedi.2014'te NATO, 'gelişmiş hava devriyesi' adını verdiği uygulama kapsamında Rusya'nın batı sınırları yakınında keşif uçuşlarını ve hava devriyelerini artırmıştı.NATO ve Rusya, askeri uçuşlarını karşılıklı olarak yakından takip ediyor ve birbirlerini gökyüzünde tehlikeli manevralar yapmakla suçluyor.Aralık başında Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait bir keşif uçağının Karadeniz üzerinde 142 kişinin bulunduğu bir Rus yolcu uçağına yaklaştığını ve yaşanan olay nedeniyle protesto notası hazırlandığını açıklamıştı.Keşif uçağı mürettebatının Rus hava kontrol memurlarının uyarılarına karşılık vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya sınırlarının yakınındaki yoğunluğunun artması, sivil uçaklara yönelik tehlikeli olay yaşanma risklerini arttırıyor" denmişti.

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https://tr.sputniknews.com/20211216/zelenskiyi-agirlayan-stoltenberg-yeni-nato-konsepti-ukraynanin-uyelik-hakkini-teyit-edecek-1051831618.html

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