https://tr.sputniknews.com/20211220/ak-parti-grup-baskanvekili-elitastan-vergi-muafiyeti-aciklamasi-1051943856.html

Elitaş: İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor

Elitaş: İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T17:09+0300

2021-12-20T17:09+0300

2021-12-20T17:27+0300

ekonomi

mustafa elitaş

memur

vergi muafiyeti

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak. En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" dedi.Elitaş ayrıca "Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/ak-partili-turan-asgari-ucretteki-vergi-muafiyeti-genisletebilecek-1051938065.html

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mustafa elitaş, memur, vergi muafiyeti