https://tr.sputniknews.com/20211220/belarus-londradaki-saldiriyi-protesto-etmek-icin-ingiltere-maslahatguzarini-disislerine-cagirdi-1051945465.html
Belarus, Londra’daki saldırıyı protesto etmek için İngiltere maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı
Belarus, Londra’daki saldırıyı protesto etmek için İngiltere maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Belarus Büyükelçiliği’ne saldırı düzenlendi, bir diplomat yaralandı. İngiltere’nin Minsk Maslahatgüzarı, Belarus Dışişleri... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T17:51+0300
2021-12-20T17:51+0300
2021-12-20T17:51+0300
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belarus
ingiltere
saldırı
londra
protesto
dışişleri
çağırma
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Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “19 Aralık 2021 akşamı, Belarus’un Londra Büyükelçiliği’ne saldırı düzenlendi. Saldırganlar önce Büyükelçilik binasının dış cephesine zarar verdi, ardından olay yerine gelen Belaruslu diplomatlara saldırdı. Diplomatlardan biri yaralandı, acil tıbbi yardıma başvuruldu. Sağlık merkezinde diplomata kırık burun, hafif beyin sarsıntısı ve diş kırığı teşhisi kondu” ifadesine yer verildi.Olay yerine polisin gelmesi üzerine saldırganların kaçmaya çalıştığını, ama bazılarının yakalandığını aktaran Belarus Dışişleri Bakanlığı, “Saldırganların, radikal göç grubu Nadzeya üyesi olduğu tahmin ediliyor” diye açıkladı.Açıklamada, “İngiltere Maslahatgüzarı, Belarus Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kararlı protesto dile getirildi ve olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması, sorumluların yargılanması ve dava sürecinin gidişatı ve sonuçlarıyla ilgili Belarus tarafına bilgi verilmesi talep edildi” dendi.
https://tr.sputniknews.com/20211218/belarus-guvenlik-konseyi-avrupada-catisma-cikmasi-durumunda-baltik-ulkeleri-imha-olur-1051896683.html
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belarus, ingiltere, saldırı, londra, protesto, dışişleri, çağırma
Belarus, Londra’daki saldırıyı protesto etmek için İngiltere maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Belarus Büyükelçiliği’ne saldırı düzenlendi, bir diplomat yaralandı. İngiltere’nin Minsk Maslahatgüzarı, Belarus Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “19 Aralık 2021 akşamı, Belarus’un Londra Büyükelçiliği’ne saldırı düzenlendi. Saldırganlar önce Büyükelçilik binasının dış cephesine zarar verdi, ardından olay yerine gelen Belaruslu diplomatlara saldırdı. Diplomatlardan biri yaralandı, acil tıbbi yardıma başvuruldu. Sağlık merkezinde diplomata kırık burun, hafif beyin sarsıntısı ve diş kırığı teşhisi kondu” ifadesine yer verildi.
Olay yerine polisin gelmesi üzerine saldırganların kaçmaya çalıştığını, ama bazılarının yakalandığını aktaran Belarus Dışişleri Bakanlığı, “Saldırganların, radikal göç grubu Nadzeya üyesi olduğu tahmin ediliyor” diye açıkladı.
Açıklamada, “İngiltere Maslahatgüzarı, Belarus Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kararlı protesto dile getirildi ve olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması, sorumluların yargılanması ve dava sürecinin gidişatı ve sonuçlarıyla ilgili Belarus tarafına bilgi verilmesi talep edildi” dendi.