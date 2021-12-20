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https://tr.sputniknews.com/20211220/elon-musk-ne-kadar-vergi-odeyecegini-acikladi-1051928950.html
Elon Musk ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı
Elon Musk ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı
Kısa süre önce az vergi ödediği için eleştirilen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ödeyeceği vergi miktarını açıkladı. Musk, en fazla vergi ödeyen ABD'li... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T11:51+0300
2021-12-20T11:51+0300
ekonomi
abd
spacex
elon musk
tesla
vergi
elizabeth warren
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini açıkladı.NTV'nin aktardığına göre Demokrat ABD Senatörü Elizabeth Warren, Time dergisinin kendisini 'Yılın Kişisi' olarak seçmesinin ardından Musk'ın vergi ödemesi ve 'herkesten bedavaya geçinmesini' durdurması gerektiğini söylemişti. Musk, Warren’ın bu çıkışına bu yıl tarihteki herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini söyleyerek yanıt vermişti. Musk şu anda dünyanın en zengin iş insanı ve şirketi Tesla yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde. Son birkaç hafta içinde yaklaşık 14 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satan Musk ayrıca SpaceX'inde sahibi. Şirketin değerinin 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da SpaceX'i dünyanın en değerli 2. özel şirketi yapıyor. Özel şirket statüsü borsaya henüz açılmamış olmasından kaynaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/elon-musk-tesla-bazi-urunlerinin-satisinda-dogecoin-kabul-edecek-1051761514.html
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abd, spacex, elon musk, tesla, vergi, elizabeth warren

Elon Musk ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı

11:51 20.12.2021
© REUTERS / Michele TantussiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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Kısa süre önce az vergi ödediği için eleştirilen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ödeyeceği vergi miktarını açıkladı. Musk, en fazla vergi ödeyen ABD'li olacağını söyledi.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini açıkladı.
NTV'nin aktardığına göre Demokrat ABD Senatörü Elizabeth Warren, Time dergisinin kendisini 'Yılın Kişisi' olarak seçmesinin ardından Musk'ın vergi ödemesi ve 'herkesten bedavaya geçinmesini' durdurması gerektiğini söylemişti. Musk, Warren’ın bu çıkışına bu yıl tarihteki herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini söyleyerek yanıt vermişti.
Musk şu anda dünyanın en zengin iş insanı ve şirketi Tesla yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde. Son birkaç hafta içinde yaklaşık 14 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satan Musk ayrıca SpaceX'inde sahibi. Şirketin değerinin 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da SpaceX'i dünyanın en değerli 2. özel şirketi yapıyor. Özel şirket statüsü borsaya henüz açılmamış olmasından kaynaklanıyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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