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https://tr.sputniknews.com/20211220/japon-milyarder-ile-asistani-uzay-gezisi-sonrasi-dunyaya-dondu-1051926815.html
Japon milyarder ile asistanı uzay gezisi sonrası Dünya'ya döndü
Japon milyarder ile asistanı uzay gezisi sonrası Dünya'ya döndü
8 Aralık'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUI) 2009'dan bu yana ilk turistleri olan Japon... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T10:32+0300
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dünya
kazakistan
japonya
uui
soyuz
roscosmos
yusaku maezawa
uzay turisti
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Japon milyarder Maezawa Yusaku ile asistanı Yozo Hirani, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığındaki Soyuz MS-20 uzay aracıyla sabah saatlerinde Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bir alana başarıyla iniş yaptı. Aracın iniş anı Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayımlandı. Uzay ekibi, karşılama töreninin ardından ekipler eşliğinde 14 ila 21 günlük uzay sonrası rehabilitasyon için Moskova’daki özel merkeze götürüldü. Maezawa ile asistanı, 12 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) uzayda yapmak için önceden hazırladıkları listedeki görevlerini yerine getirdi. Bunun yanı sıra Rus bilim insanları tarafından yürütülen uzayda vücuttaki kan akışının hareketini inceleyen 'Lazma' bilimsel çalışmasına katıldı. Ayrıca UUİ ekibiyle birlikte sıfır yer çekiminde badminton oynadı. Böylece UUİ, 2009'dan bu yana ilk turistlerini ağırladı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/ilk-uzay-turistleri-uzaya-firlatildi--1051556242.html
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kazakistan, japonya, uui, soyuz, roscosmos, yusaku maezawa, uzay turisti, moskova, badminton

Japon milyarder ile asistanı uzay gezisi sonrası Dünya'ya döndü

10:32 20.12.2021 (güncellendi: 10:38 20.12.2021)
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV Maezawa Yusaku
 Maezawa Yusaku - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV
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8 Aralık'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUI) 2009'dan bu yana ilk turistleri olan Japon milyarder Maezawa ile asistanı geri döndü.
Japon milyarder Maezawa Yusaku ile asistanı Yozo Hirani, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığındaki Soyuz MS-20 uzay aracıyla sabah saatlerinde Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bir alana başarıyla iniş yaptı.
Aracın iniş anı Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayımlandı.
Uzay ekibi, karşılama töreninin ardından ekipler eşliğinde 14 ila 21 günlük uzay sonrası rehabilitasyon için Moskova’daki özel merkeze götürüldü.
Maezawa ile asistanı, 12 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) uzayda yapmak için önceden hazırladıkları listedeki görevlerini yerine getirdi. Bunun yanı sıra Rus bilim insanları tarafından yürütülen uzayda vücuttaki kan akışının hareketini inceleyen 'Lazma' bilimsel çalışmasına katıldı. Ayrıca UUİ ekibiyle birlikte sıfır yer çekiminde badminton oynadı. Böylece UUİ, 2009'dan bu yana ilk turistlerini ağırladı.
Yusaku Maezawa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı
8 Aralık, 10:42
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