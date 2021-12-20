https://tr.sputniknews.com/20211220/japon-milyarder-ile-asistani-uzay-gezisi-sonrasi-dunyaya-dondu-1051926815.html

Japon milyarder ile asistanı uzay gezisi sonrası Dünya'ya döndü

Japon milyarder ile asistanı uzay gezisi sonrası Dünya'ya döndü

8 Aralık'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUI) 2009'dan bu yana ilk turistleri olan Japon... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T10:32+0300

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2021-12-20T10:38+0300

dünya

kazakistan

japonya

uui

soyuz

roscosmos

yusaku maezawa

uzay turisti

moskova

badminton

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Japon milyarder Maezawa Yusaku ile asistanı Yozo Hirani, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığındaki Soyuz MS-20 uzay aracıyla sabah saatlerinde Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bir alana başarıyla iniş yaptı. Aracın iniş anı Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayımlandı. Uzay ekibi, karşılama töreninin ardından ekipler eşliğinde 14 ila 21 günlük uzay sonrası rehabilitasyon için Moskova’daki özel merkeze götürüldü. Maezawa ile asistanı, 12 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) uzayda yapmak için önceden hazırladıkları listedeki görevlerini yerine getirdi. Bunun yanı sıra Rus bilim insanları tarafından yürütülen uzayda vücuttaki kan akışının hareketini inceleyen 'Lazma' bilimsel çalışmasına katıldı. Ayrıca UUİ ekibiyle birlikte sıfır yer çekiminde badminton oynadı. Böylece UUİ, 2009'dan bu yana ilk turistlerini ağırladı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/ilk-uzay-turistleri-uzaya-firlatildi--1051556242.html

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kazakistan, japonya, uui, soyuz, roscosmos, yusaku maezawa, uzay turisti, moskova, badminton