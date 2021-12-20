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Kurbanlığın peşinden giderken kaybolmuştu: Onur Alp Eker'in ölümüne takipsizlik kararı
Kurbanlığın peşinden giderken kaybolmuştu: Onur Alp Eker'in ölümüne takipsizlik kararı
Ankara'da tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittiği sırada kaybolması ve 3 gün sonra dere yatağının kenarında ölü... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T10:29+0300
2021-12-20T10:29+0300
türkiye
dava
kurbanlık
onur alp eker
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Tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Alp Eker ve dedesi bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardıkları sırada koyun dağlık alan kaçtı. Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu.Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.Ölüm nedeni belirlenemediAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.Sabah gazetesinin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210726/kacan-kurbanligi-yakalamaya-calisirken-kaybolan-onur-alp-ekerin-on-otopsi-raporu-ortaya-cikti-1045058020.html
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dava, kurbanlık, onur alp eker

Kurbanlığın peşinden giderken kaybolmuştu: Onur Alp Eker'in ölümüne takipsizlik kararı

10:29 20.12.2021
© DHAOnur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu
Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© DHA
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Ankara'da tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittiği sırada kaybolması ve 3 gün sonra dere yatağının kenarında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Alp Eker ve dedesi bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardıkları sırada koyun dağlık alan kaçtı. Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu.
Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.

Ölüm nedeni belirlenemedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.
Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.
Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2021
DÜNYA
Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı
26 Temmuz, 15:29
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